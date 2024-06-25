8個經典中文配音皮克斯角色！《腦筋急轉彎2》阿焦是LULU、衣夫人神選角

文／妞新聞

妞妞們跟爆米花小姐一樣是電視兒童嗎？皮克斯動畫在台灣上映時的「中文配音版」總是一路陪伴著我們成長，跟著爆米花小姐一起來回顧那些年經典的台灣藝人配音的「皮克斯動畫角色」吧！

經典「台星配音」動畫角色

1.《海底總動員》馬林 卜學亮

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▲卜學亮替《海底總動員》中的小丑魚爸爸「馬林」配音。（圖／IMDb、卜學亮臉書）

「孔子的中心思想是個人，人的表現是？」（唱）卜學亮擔任皮克斯經典海洋動畫《海底總動員》中的小丑魚爸爸「馬林」，因兒子叛逆期不聽管教而被人類抓走，踏上一段尋找愛子的故事。爆米花小姐認為卜學亮的聲線渾厚自然又貼近真實生活，真的頗有幾分傳統觀念爸爸的味道。

2.《玩具總動員2》胡迪 庾澄慶

▲《玩具總動員》胡迪一角，台版由庾澄慶擔任配音員。（圖／Toy Story、庾澄慶臉書）

1995年《玩具總動員》問世，一個再普通不過的牛仔娃娃成了家喻戶曉的大明星，台版由庾澄慶擔任主角「胡迪」的配音員，在電影中因最得寵而自帶領袖氣息，後因新玩具巴斯的到來而起了忌妒心，庾澄慶將胡迪奔放又有點搞怪的性格詮釋得非常到位，妞妞們也喜歡這個台灣配音版的胡迪嗎？

3.《超人特攻隊》衣夫人 蔡康永

▲《超人特攻隊》衣夫人的配音員是蔡康永。（圖／IMDb、蔡康永臉書）

再來也是爆米花小姐心中經典中的經典！在《超人特攻隊》中擔任異能行者們服裝設計師的「衣夫人」，一段難忘名句：「不要披風！」正是出自於蔡康永之口，也成了許多台灣人童年時期的回憶殺，而平常在綜藝節目多以書生形象示人的蔡康永，化身衣夫人的角色時，完全將他內心傲嬌又腹黑的性格展現出來，真的是神來一筆！

4.《超人特攻隊》荷莉 大S

▲《超人特攻隊》中的彈力女超人荷莉，由大S獻聲。（圖／IMDb、大S臉書）

自小和妹妹小S主持過許多綜藝節目，配音對大S來說儼然不是太困難，在《超人特攻隊》中替彈力女超人「荷莉」獻聲，演員出生的大S咬字清晰且富有情緒轉折，爆米花小姐最喜歡她在第一集的表現，完全將彈力女超人溫柔又充滿力量的感覺演繹出來！

5.《超人特攻隊》超能先生、《怪獸電力公司》毛怪 王偉忠

▲《超人特攻隊》超能先生與《怪獸電力公司》毛怪皆是王偉忠配音。（圖／IMDb、王偉忠臉書）

王偉忠的聲音本來就具個人特色，厚實又帶點磁性的嗓音，讓爆米花小姐一聽就忘不了！除了是《超人特攻隊》中「超能先生」的配音擔任者外，《怪獸電力公司》中蠢萌的「毛怪」同樣也是由王偉忠配音，前者是保家衛國的超人，後者是憨厚老實又心地善良的怪物，截然不同各型的角色卻能讓觀眾不出戲，王偉忠太厲害啦！

6.《腦筋急轉彎》憂憂 許瑋甯

▲《腦筋急轉彎》的憂憂找來許瑋甯配音。（圖／IMDb、NETFLIX）

女神竟然也替動畫配音過？2015年在台上映的《腦筋急轉彎》中，找來許瑋甯替擔任「憂憂」的聲音演員，因憂憂這個角色在電影裡主要負責「憂傷、難過」，和許瑋甯高冷的形象氣質不謀而合，也替這個角色增添了一絲文藝感！

7.《腦筋急轉彎》樂樂 陳意涵

▲《腦筋急轉彎》的樂樂則由陳意涵擔任配音員。（圖／迪士尼影業、陳意涵臉書）

而同樣在第一集的《腦筋急轉彎》中，則是由可愛活潑的陳意涵擔任「樂樂」的配音員，樂樂積極、大方、活潑又搞怪的性格，還帶有一雙水汪汪的大眼睛，陳意涵完全就是樂樂本人啊，再加上陳意涵本身的聲音在親切感中又帶有點倔強的性格，爆米花小姐認為由她演繹樂樂再合適不過啦！

8.《腦筋急轉彎2》阿焦 LULU

▲《腦筋急轉彎2》最新情緒角色「阿焦」的中文配音是LULU。（圖／FB@迪士尼影業）

接著來到最熱騰騰的《腦筋急轉彎2》！本次在台灣上映的中文版中，台灣藝人部分僅有LULU一位擔任配音員，其餘皆為專業的配音老師勝任。LULU飾演最新登場的情緒角色「阿焦」，顧名思義時不時會緊張、焦慮，但同時也非常求好心切替主人萊莉著想，妞妞們都有看過中文版的《腦筋急轉彎2》了嗎？

皮克斯動畫在台灣上映時期陸續邀請許多知名藝人獻聲，如Selina飾演《勇敢傳說》中的公主梅莉達、隋棠飾演《玩具總動員3》的芭比、吳宗憲飾演《花木蘭》中的木須龍、王心凌飾演《料理鼠王》的廚師樂樂，還有蔡依林飾演《動物方城市》的茱蒂警官，哪一個是妞妞們心中的第一名呢？

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