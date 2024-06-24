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曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事

記者孟育民／台北報導

TVBS將在7/5起，每周五晚間9點推出全新戀愛談話性節目《小姐姐請回答》，邀請由跨足戲劇、電影的戲劇女神曾莞婷領軍，帶領「曾心女子會」眾多漂亮可愛的小姐姐們，一起探索女人大小事，暢聊各種千奇百怪的戀愛話題。接下主持棒的曾莞婷表示：「很開心可以透過節目讓大家看到我更真實的一面！只要決定做，我就會全力以赴，希望大家會喜歡屬於我的曾氏主持風格，我自己也非常期待播出，還請大家多多支持了！」

▲▼曾莞婷再次接下主持棒，非常期待自己的新身分。（圖／TVBS）

▲曾莞婷再次接下主持棒，非常期待自己的新身分。（圖／TVBS提供）

曾莞婷時隔多年重拾主持棒，有感而發道：「戲劇是比較封閉的世界，需要活在角色裡，現在接了新節目，希望可以多接觸新的人事物並且與時事接軌！」《小姐姐請回答》不僅暢聊時下戀愛話題，更以曾莞婷精湛的演技為靈感，每一集節目將以短劇做為開場，並號召各領域超人氣網紅小姐姐們組成「曾心女子會」，豐富的時事話題，加上小姐姐們的辛辣敢言，勢必週週成為社群熱議話題！

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▲▼曾莞婷再次接下主持棒《小姐姐請回答》，非常期待自己的新身分。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷將帶領各領域網紅小姐姐們，一齊聊心事。（圖／TVBS）

今日正式釋出的節目Promo，可見曾莞婷四周圍繞著眾多彈跳訊息框，藉此呼應《小姐姐請回答》主打「全民製作人」的精神，搭配網路時事話題，每一位網友都有機會影響節目主題，期待創造電視、網路跨平台的高互動感！《小姐姐請回答》從女性觀點出發，聚焦戀愛話題，希望透過節目讓所有女孩盡情分享他們的故事和觀點，從而啟發更多的對話和互動，共同探索現代女性的多元面貌。

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