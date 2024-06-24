ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《星光》女星曾被宣判難受孕！　喜收Selina好孕棉產女當媽了

▲▼ 王茉聿喜迎愛女。（圖／時代創藝提供）

▲王茉聿喜迎愛女。（圖／時代創藝提供）

記者翁子涵／台北報導

王茉聿在演藝圈打滾多年，參加過《星光大道》、《台灣那麼旺》和《Luxy girl》等節目，熱力唱跳的穩健台風，加上護理師的職業，讓她獲得「性感小護士」的封號，去年5月她和音樂製作人嚴之結婚，23日順利誕下女兒「Luna」，王茉聿對著剛誕生的女兒感性告白：「歡迎來到這個世界；既然選擇了製作人爸爸/歌手媽媽做妳的父母，想做大明星的話我們會全力以赴的。」

▲▼ 王茉聿喜獲Selina的好孕棉。（圖／時代創藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 王茉聿喜獲Selina的好孕棉。（圖／時代創藝提供）

事實上，王茉聿有巧克力囊腫與子宮內膜肌腺症，曾被醫師診斷是非常難受孕的身體狀態，在接收到Selina致贈的好孕棉後，去年10月發現Luna的報到，6月終於平安產女，期許自己能成為地表最強媽媽，王茉聿對於Luna的到來，真的是既期待又怕受傷害，不過她對於接下來的育嬰挑戰還是充滿信心，「沒問題的，我的護理常識加上很多演藝圈前輩的經驗分享，我一定可以成為地表最強媽媽的。」

而Luna從22週起就像一尊大佛在王茉聿的肚子裡，寶寶臀位姿勢沒有改變過，經醫生判斷需要剖腹產，王茉聿整個孕程增重約10公斤，在36週產檢完後，醫生警告小孩體重有點太輕，讓茉聿壓力很大的一直狂吃，但寶寶可能因為臀位關係，頭頂抵著她的胃，讓她吃一點東西就想吐，還很容易感到心悸、一點點運動就很喘，也壓迫到坐骨神經，導致走路都會痛到腳軟，在孕期的後期讓茉聿吃進苦頭，王茉聿最後在產前一週努力讓小孩從2300g增加了400g。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王茉聿

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王星越成「奪妻專業戶」！《墨雨雲間》終於成功自嘲：苦盡甘來
  2. BIGBANG奶爸太陽7月登台！現身花博公園走走　同場歌手還有他們
  3. 才3度入圍金曲歌后！　孫盛希「遺憾1事」悲吐：可能不再發專輯
  4. 文化部長李遠強調「台灣創作優勢」：兩邊都想討好，絕對不可能
  5. 楊銘威同框舒華「被認成柯震東」！　無辜躺槍：生活不健康老得快
  6. 蘇慧倫不只會唱Lemon Tree還拿過影后　《誰是被害者2》演技爆發
  7. 韓女星新婚3天「老公賭博輸光錢財」　回國秒離婚：那時活得不像人
  8. HYBE遭公平交易委員調查！　涉嫌提交「虛假和有漏的資料」
  9. 《星光》女星曾被宣判難受孕！　喜收Selina好孕棉產女當媽了
  10. 結婚6年認了「有白眼翻不完的時候」！貝童彤：沒有我，你真的會完蛋

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366