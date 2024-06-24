《星光》女星曾被宣判難受孕！　喜收Selina好孕棉產女當媽了

▲王茉聿喜迎愛女。（圖／時代創藝提供）



記者翁子涵／台北報導

王茉聿在演藝圈打滾多年，參加過《星光大道》、《台灣那麼旺》和《Luxy girl》等節目，熱力唱跳的穩健台風，加上護理師的職業，讓她獲得「性感小護士」的封號，去年5月她和音樂製作人嚴之結婚，23日順利誕下女兒「Luna」，王茉聿對著剛誕生的女兒感性告白：「歡迎來到這個世界；既然選擇了製作人爸爸/歌手媽媽做妳的父母，想做大明星的話我們會全力以赴的。」

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▲ 王茉聿喜獲Selina的好孕棉。（圖／時代創藝提供）



事實上，王茉聿有巧克力囊腫與子宮內膜肌腺症，曾被醫師診斷是非常難受孕的身體狀態，在接收到Selina致贈的好孕棉後，去年10月發現Luna的報到，6月終於平安產女，期許自己能成為地表最強媽媽，王茉聿對於Luna的到來，真的是既期待又怕受傷害，不過她對於接下來的育嬰挑戰還是充滿信心，「沒問題的，我的護理常識加上很多演藝圈前輩的經驗分享，我一定可以成為地表最強媽媽的。」

而Luna從22週起就像一尊大佛在王茉聿的肚子裡，寶寶臀位姿勢沒有改變過，經醫生判斷需要剖腹產，王茉聿整個孕程增重約10公斤，在36週產檢完後，醫生警告小孩體重有點太輕，讓茉聿壓力很大的一直狂吃，但寶寶可能因為臀位關係，頭頂抵著她的胃，讓她吃一點東西就想吐，還很容易感到心悸、一點點運動就很喘，也壓迫到坐骨神經，導致走路都會痛到腳軟，在孕期的後期讓茉聿吃進苦頭，王茉聿最後在產前一週努力讓小孩從2300g增加了400g。

