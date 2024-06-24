郭碧婷「白飯過敏」嘴巴全潰爛！嚴重到嘴角撕裂　一吃就全身癢：好疼

記者田暐瑋／綜合報導

女星郭碧婷在2019年嫁給香港影視大亨向華強的兒子向佐，育有一子一女，近日參加《乘風2024》（浪姐5）引發話題，在節目中提到因為吃了白飯，皮膚又開始發癢，意外揭露她對「白飯過敏」的特殊體質，更直言曾經嚴重到嘴巴潰爛。

▲郭碧婷吃白飯過敏。（圖／翻攝自微博）



郭碧婷在節目中提到，因為吃了白飯，皮膚就出現了過敏症狀，之前誤以為只是青春期的普遍現象，後來做了過敏源檢測才知道是食物過敏引起，最嚴重的一次導致嘴巴潰瘍，甚至出現撕裂傷而疼痛難忍，讓她直呼：「好疼！」

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▲郭碧婷吃白飯過敏。（圖／翻攝自微博）



不少大陸網友驚訝郭碧婷的白飯過敏體質，關鍵字登上微博熱搜，「我兒子也是米飯過敏，吃了半年的土豆」、「我們家孩子麩質牛奶過敏，不能吃麵，吃牛奶就發燒」。

以往藝人參加陸綜《浪姐》，需要長時間待在湖南長沙，郭碧婷婆婆向太近日腳受傷需要拄拐杖，外界好奇郭碧婷是否會為了照顧婆婆退賽《浪姐5》，向太親自回應「千萬不要」，更讚媳婦是「清流」，當時考慮到最後一刻才答應參加節目，現在整個人瘦了，人變薄了，雙下巴不見了，相信媳婦志在參與、享受過程，鼓勵媳婦參加到底。

▲郭碧婷近日登上大陸實境秀《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）