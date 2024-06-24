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陳昭榮被借錢10年拿不回！卻偶遇「對方出國旅遊」　心寒：對人性失望

記者田暐瑋／綜合報導

昔日本土劇一哥陳昭榮2023年結束長達18年的電商事業，日前發文抒發心情，直言經常遇到借出去的錢無法收回，即便是多年前或去年借出的都一樣「世界好小就是這麼巧，借出去的錢、99.99%永遠不會再回來，逢年過節不會問好，就怕我開口問。」

▲▼陳昭榮消失半年首發文。（圖／翻攝自臉書／陳昭榮）

▲陳昭榮。（圖／翻攝自臉書／陳昭榮）

儘管面對這些不愉快的經歷，陳昭榮表示自己從未追問過，只希望對方能展現出一些責任感，有一次還在機場偶遇欠錢不還的人，發現對方沒還錢卻還出國旅遊，「就這麼巧，機場都能碰到。」此後，他變得冷漠，更加排斥無意義的社交和投資談話，強調：「隨著年紀增長，越來越冷漠，拒絕無意義的應酬，這年頭太多騙子了，也別再找我聊投資。」

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陳昭榮13歲開始獨立生活，國中在台南住宿，五專到台北淡水，打工經驗無數，後來踏入演藝圈，拍電影不紅「窮到吃泡麵度日」，後來進入電視圈也不紅，直到主演《台灣阿誠》，演到98集才爆紅，2017年漸漸淡出戲劇圈，創立品牌賣海鮮，曾創下1年破億元台幣的業績，他還親自上直播主持，誠懇又親切與觀眾互動，「現在賣的是誠實，你不懂當場打電話去問廠商，大家反而喜歡這樣。」已販售超過5000種商品，2023年因舊疾復發收攤。
 

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