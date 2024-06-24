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動力火車曝光重磅喜訊！　相識50年深情喊話：要結伴住養老院

▲▼動力火車將推出新專輯。（圖／華研國際提供）

▲動力火車將推出新專輯。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

動力火車將推出第11張原創專輯《結伴》，近來也陸續曝光與玖壹壹、JJ 林俊傑及告五人等夢幻名單的跨刀合作的單曲，皆在各大排行榜取得好成績，動力火車表示《結伴》是他們的第11張原創專輯，可以說是一個全新階段的開始，所以對於這張專輯十分慎重看待。

▲▼動力火車成軍27年兄弟情深。（圖／華研國際提供）

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▲動力火車成軍27年兄弟情深。（圖／華研國際提供）

今年動力火車迎來成軍第27年，他們曾在演唱會上說：「唱歌就是我們的夢想。」 因此多年來就算歷經事業高峰低谷，有夥伴一起結伴闖蕩也能莫忘初衷，將夢想進行到底。兩人不只結伴在歌壇上闖蕩，認識五十年的他們更是彼此人生最好的夥伴，被問到會不會有覺得膩了的時候？尤秋興笑說：「會啊，但還是要工作啊，所以還是要接受，我們是『膩』來順受。」
 
除了唱歌之外，兩位老爺也有許多共同嗜好，私底下會一起去打球、逛樂器行，彼此的家庭也會相約吃飯或是看演唱會，兩人甚至開玩笑說以後要一起結伴去養老院，可見兩人的好感情，但可以結伴做許多事的動力火車，卻沒辦法結伴創作，顏志琳分享：「剛出道的時候，老師會把我們關在一起寫歌，但我們兩個都寫不出來。」因為兩人聚在一起時都在聊天、講笑話，沒辦法專心寫歌，所以創作大多都是以個人的形式進行。
 

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