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土屋太鳳、片寄涼太婚後首同框現身時裝周　夫妻開心曬娃閃瞎全網

文／妞新聞

土屋太鳳和片寄涼太在2017年時因電影《哥哥太愛我了怎麼辦》結下緣份，在低調交往3年後，兩人選擇在2023年的元旦向大家宣佈結婚入籍的喜事，讓不少電影CP大喊「美夢成真」。同年8月，土屋太鳳和片寄涼太也隨即在SNS發表長子出生的消息，正式升格成為新手爸媽。

https://www.instagram.com/p/C8T62n0R_o6

▲土屋太鳳和片寄涼太婚後首次在公開場合同框。（圖／FASHIONSNAP，下同）

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日前，土屋太鳳和片寄涼太遠赴米蘭出席GIORGIO ARMANI 2025 春夏男裝系列大秀，婚後首次在公開場合同框的他們，頓時引起一陣軒然大波。不只兩人在秀場上甜蜜挽手的畫面曝光，日本媒體FASHIONSNAP更公開夫妻倆的貼身訪問！

https://www.instagram.com/p/C8YzKwKvkQy

除了夫妻倆充滿氣場的合照之外，兩人的長子竟也藉著這次的機會在鏡頭前露面。不只開心曬娃的模樣閃瞎全網，在採訪影片中土屋太鳳和片寄涼太全力逗娃的樣子也十分溫馨。過程中，也不難察覺瀰漫在他們之間的家族愛，實在令人感動。

與此同時，土屋太鳳和片寄涼太也在米蘭街頭被粉絲巧遇正在拍攝畫報。粉絲隨手一拍的偶遇照片，也都閃到讓人看不清螢幕，就算是用原相機拍攝也都能看出兩人的超高顏值！

這一趟米蘭之旅，不光是土屋太鳳和片寄涼太夫妻倆在婚後首次一起參與的工作行程，更是對一家三口來說再特別不過的家族旅行。期待兩人回國後能在SNS分享這趟旅程的寶貴回憶。

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Niusnews妞新聞, 土屋太鳳, 片寄涼太

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