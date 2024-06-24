金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金智媛主演的《淚之女王》4月底剛完結，她人氣暴漲後行程滿檔，週末先在韓舉辦粉絲見面會，24日一早又現身於仁川機場，準備飛來台灣，25日晚間預計出席Dior在台北新光三越Diamond Towers的精品店開幕站台。值得一提的是，她甫現身機場就非常敬業，為了讓手上品牌包包被拍到，不斷高舉著該品牌，面對四面八方的攝影機，露出滿滿笑容，相當親民。

▲▼金智媛出發來台，現身機場時一直把受邀品牌的包包舉在胸前，舉止敬業。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）



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金智媛24日上午現身於仁川機場，此趟是為了為品牌站台而來，韓媒更因此打開直播迎接女王駕到，非常敬業的她，甫現身就把手上的包包品牌高舉上胸前，不忘此趟來台的目的，展示著該品牌的物品。

▲金智媛機場很親切，聽到粉絲喊「比愛心」，她照單全收。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）



現場吸引大批粉絲與媒體送機，金智媛聽到四面八方大喊「姐姐比愛心」，她皆一一回應，露出可愛的彎月笑眼，望向粉絲的手機鏡頭，就連攝影機的方向也照顧到，點頭打招呼問好，還幫忙記者注意後方有柱子，只要稍稍有推擠情況發生，她就會用手掌指著後面，為人非常親切，而這期間她的包包始終都放在胸前，金主品牌秀好秀滿。

金智媛這次來台6月25日晚間7點後現身位於新光三越Diamond Towers二館的DIOR全新概念店，只是她的班機不公開，並走寰宇通關離開，同場還有周杰倫、陳庭妮、王淨、劉以豪、林奕嵐等嘉賓。