ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金智媛主演的《淚之女王》4月底剛完結，她人氣暴漲後行程滿檔，週末先在韓舉辦粉絲見面會，24日一早又現身於仁川機場，準備飛來台灣，25日晚間預計出席Dior在台北新光三越Diamond Towers的精品店開幕站台。值得一提的是，她甫現身機場就非常敬業，為了讓手上品牌包包被拍到，不斷高舉著該品牌，面對四面八方的攝影機，露出滿滿笑容，相當親民。

▲▼金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」舉動超敬業　。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

▲▼金智媛出發來台，現身機場時一直把受邀品牌的包包舉在胸前，舉止敬業。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

▲▼金智媛出發來台，現身機場時一直把受邀品牌的包包舉在胸前，舉止敬業　。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金智媛24日上午現身於仁川機場，此趟是為了為品牌站台而來，韓媒更因此打開直播迎接女王駕到，非常敬業的她，甫現身就把手上的包包品牌高舉上胸前，不忘此趟來台的目的，展示著該品牌的物品。

▲▼金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」舉動超敬業　。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

▲▼金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」舉動超敬業　。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

▲▼金智媛機場很親切，聽到粉絲喊「比愛心」，她照單全收。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

▲金智媛機場很親切，聽到粉絲喊「比愛心」，她照單全收。（圖／翻攝自STAR PLUS YouTube）

現場吸引大批粉絲與媒體送機，金智媛聽到四面八方大喊「姐姐比愛心」，她皆一一回應，露出可愛的彎月笑眼，望向粉絲的手機鏡頭，就連攝影機的方向也照顧到，點頭打招呼問好，還幫忙記者注意後方有柱子，只要稍稍有推擠情況發生，她就會用手掌指著後面，為人非常親切，而這期間她的包包始終都放在胸前，金主品牌秀好秀滿。

金智媛這次來台6月25日晚間7點後現身位於新光三越Diamond Towers二館的DIOR全新概念店，只是她的班機不公開，並走寰宇通關離開，同場還有周杰倫、陳庭妮、王淨、劉以豪、林奕嵐等嘉賓。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！無奈嘆：倒楣的是父母

喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！無奈嘆：倒楣的是父母

婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏

婁峻碩香港開唱收「海量內衣」！　遭焦凡凡爆料：帶回老家收藏

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

丹妮婊姐公開動漫風婚紗照！　驚吐：再也沒有戀愛腦

唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」 沐妍：想回去跳啦啦隊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金智媛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　
  2. 陳晨威領MVP「突拿麥幫樂天MC求情」！沐妍噴淚：抱歉讓大家擔心了
  3. 施文彬父親死於「神岡空難」　補位內幕網鼻酸：爸爸一定很愛媽媽
  4. 余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況
  5. 小孟老師／6月24日星座運勢　財富時刻！雙子處女回收開發
  6. 孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　
  7. 顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援
  8. 唐綺陽運勢／獅子「桃花旺到容易帶來困擾」！巨蟹告白成功機率高
  9. 不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　穗珍首度來台開唱
  10. 《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366