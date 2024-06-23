《誰是被害者2》大眼正妹「蕭家穎」是誰？網一查驚：難怪

記者許逸群／台北報導

影集《誰是被害者2》講述15年前早已偵結的少年情殺案遭重新翻案，其中飾演逃家學生的「蕭家穎」，以精湛的演技與亮眼的外表引起許多網友討論。有趣的是，當網友一搜尋「蕭家穎」的演員資料後，不免讚嘆：「難怪演那麼好！」

▲在電影《無聲》中有亮眼演出的劉子銓與陳姸霏再次搭檔。（圖／LiTV、真心人電影提供）

「蕭家穎」與好友們逃家，卻因一連串意外遇上死劫，不過，她讓人眼睛為之一亮的演技沒有因此被掩蓋。無論是她與好友林明誠（劉子銓飾演青年時期的林明誠）之間的感情交流，以及她與媽媽蕭敏君的「無言」通話戲碼等，統統都是實力派演技。

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事實上，飾演「蕭家穎」的演員陳姸霏，於2020年憑主演電影《無聲》而贏得第57屆金馬獎最佳新演員，和第23屆台北電影獎最佳新演員。她近年還演過電影《孤味》、《青春18×2 通往有你的旅程》，以及熱劇《人選之人-造浪者》等知名作品。

▲陳姸霏奪下第57屆金馬獎最佳新演員獎。（圖／ETtoday攝影中心）

有趣的是，陳姸霏在《誰是被害者2》與劉子銓飾演好友，兩人當年也一起演出過《無聲》，當時劉子銓也憑該電影入圍過第23屆台北電影獎「最佳新演員獎」。如今兩人再次搭檔演出，果然看起來有相當不錯的默契。