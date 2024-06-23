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李沐《誰是被害者》命案現場清理「屍體長蛆」是真蟲！

記者許逸群／台北報導

《誰是被害者2》播出後討論不斷，其中李沐飾演的江曉孟，角色身分從上一季的「遺願殺手」變成「命案現場清潔師」，藉此來找尋自己的存在價值。她坦言：「有些緊繃、害怕的感受也剛好和曉孟初接觸『命案現場清潔師』時的狀態很像，身體其實會很自然地作出反應，第一次看到直接本能的反胃了。」

▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲李沐在劇中飾演張孝全的女兒，在缺錢的情況下，誤打誤撞成為命案現場清潔師。（圖／Netflix提供）

為了能揣摩新身分與江曉孟看見命案現場的心境轉折，李沐投入大量觀察、蒐集相關參考資料。回想當時拍攝現場的感受，李沐直呼美術組真的太強大，第一次踏進陳設好的命案空間時，因為實在太逼真了，真的有被現場凝重的氛圍和眼前血淋淋的畫面嚇到，每個細節都讓人可以馬上進入情緒。

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▲▼Netflix《誰是被害者：第2季》媒體茶敘-李沐。（圖／記者周宸亘攝）

▲李沐透露劇中的「蟲」為了逼真都是真的。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

特別的是，劇組為了讓命案現場看起來更逼真，設法呈現屍體長蛆的畫面，特地找來活生生的麵包蟲。李沐表示：「現場逼真程度讓人反胃。」所幸她本身喜歡昆蟲，所以拍攝過程中沒有遇到太多困難。不過起初為了演出反胃嘔吐的橋段，她說：「劇組給我吃燕麥粥，讓我比較想吐。」

另外，李沐在劇中原本有「唱歌」橋段，她苦笑說：「我唱了一下歌，然後轉過去發現大家都在發抖、笑成一團。」她接著表示：「因為那個正常情境下不可能有人會唱歌。有點像跟別人吵架，然後唱歌說服他。」不過後來導演覺得不用唱，用講的就好，也讓李沐鬆了一口氣。

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關鍵字

誰是被害者, 張孝全, 許瑋甯, 蘇慧倫, 李沐

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