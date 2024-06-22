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印度電影巨星達山涉嫌「殺人棄屍下水道」！　警方衝片場逮人

記者劉宛欣／綜合報導

47歲的印度電影明星達山圖古迪帕（Darshan Thoogudeepa）近日被捕，涉嫌殺害一名33歲的男性，目前警方已逮捕包括他在內的17人。根據警方的說法，這起殺人案件「非常殘酷和野蠻」，受害者的屍體在下水道中被發現。達山圖古迪帕被控「謀殺、綁架、滅證與刑事共謀」等罪名，他本人曾否認了這些指控。

外送用▲達山圖古迪帕已經被警方逮捕。（圖／翻攝自BBC）

▲達山圖古迪帕（Darshan Thoogudeepa）涉嫌殺人棄屍。（圖／翻攝自BBC）

達山圖古迪帕於6月11日在片場被警方帶走，警方之所以將他列為嫌犯，原因是受害者曾經透過社群媒體向女演員帕維特拉高達（Pavithra Gowda）發送猥褻訊息，該女演員是達山的小三，懷疑達山為了女友，對受害者下了毒手，不過目前警方尚未公開具體證據，但當地媒體已經報導了包括一段據稱是受害者被綁架的監控畫面。

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外送用▲達山圖古迪帕已經被警方逮捕。（圖／翻攝自BBC）

▲達山圖古迪帕已經被警方逮捕。（圖／翻攝自BBC）

達山圖古迪帕在坎納達語電影業內是一名票房保證的巨星，出演過約60部電影，取得了巨大成功，然而，這並不是他第一次捲入爭議。早在2011年他就因家暴被妻子提告，被關押4周。後來雖然妻子撤回指控，但有知情人稱這是經過調解的結果。此次的重罪指控讓他再次成為輿論的焦點，但業界對此事件的反應卻不如預期的大。有消息人士透露，業界之所以未採取動作，是因為達山身上背著高達15億盧比（約5.56億台幣）的電影投資，如果他被判有罪，將會有多部電影受到影響。

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