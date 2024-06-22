記者蔡琛儀／台北報導

新人JUICE BOY在自己21歲生日前夕推出專輯《JUICE》，被他視為是自己生的「寶貝」，今（22日）舉辦簽唱會，但他表示生日當天不會慶生，透露自己的父親最近被診斷出攝護腺癌，即將進行手術，因此決定在生日當天待在醫院照顧父親，願望就是家人身體健康，並希望年底可以順利養一隻黃金獵犬。

▲JUICE BOY果汁男孩推出新專輯《JUICE》。（圖／華納提供）

他將專輯視如己出，並以「果汁新鮮屋」的包裝設計，讓專輯充滿新鮮感，為慶祝專輯的誕生，他特別舉辦了音樂簽唱會，這也是他生平第一次辦簽唱會，把專輯中的九首歌一次唱盡，讓現場的歌迷聽得如癡如醉。

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談到近況，JUICE BOY透露自己最近因為工作關係要搬家，找了四個多月，終於找到一間自己很喜歡的房子，他對於即將搬家感到非常期待。

▲JUICE BOY果汁男孩舉辦簽唱會。（圖／華納提供）

至於感情方面，他表示自己還未走出與前女友分手的陰霾，但他相信時間會慢慢淡化傷痛。他也透露最近因為表演，認識了一個不錯的女生，希望能慢慢了解對方，找到一個心地善良、價值觀、興趣和幽默感都相同的女朋友。