記者田暐瑋／綜合報導

「手槍女王」袁非曾經自白從事八大行業，童年時父親因欠債而逃往中國，她為了生計，不得不承擔多份工作維持生活，母親也經常向她索取金錢，之後被誘導成為特殊服務的SPA美容師，雖然是提供半套性服務，但堅守最後底線，某次差點遭客人侵犯得逞，恰巧突發火災，客人只得「隔衣洩慾」後匆匆逃離。

▲袁非。（圖／翻攝自袁非臉書）



袁非在《單身行不行》節目中分享悲慘遭遇，父親拋家時只留下一句：「就算你們全家死光，我都不會回來。」迫使她扛起全家家計，之後踏入SPA業擔任行政職位，卻被誘導成為提供特殊服務的美容師，在前輩影響下，答應從事半套性服務。

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▲袁非。（圖／記者湯興漢攝）



雖然堅持原則不賣身，但袁非坦言不只一次差點被性侵，曾有客人將她壓在牆上掐住脖子，試圖逼她就範，但她反骨想著：「我今天如果被你得逞，我就跟你姓。」拼命掙扎才逃出魔爪。沒想到之後又遇到變態客人想硬來，當時突然發生火災，客人眼見濃煙飄進房內，「他第一反應是壓著我，摩擦到他自己出來。」結束後才趁亂逃離現場。

袁非事後也跟著迅速逃離火場，卻看到剛剛要侵犯自己的客人竟然在向櫃台討價還價，稱因為火災無法獲得服務，要求打對折，讓她相當傻眼。