78歲歌王將告別　黃明志找他「飆《漂向北方》客語版」！

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志近日與馬來西亞客家歌王張少林合作推出《漂向北方》客家版，他發文表示，「一個快要80歲的老人，居然可以一字不漏的rap完《漂向北方》，還是全客語版，重點歌詞全部都是他和弟弟兩個人自己寫的，果然是客家歌王！」更說自己其實不會客語，也聽不懂，「但我還是硬著頭皮陪他一起rap了。」直呼自己：「已經盡力了。」

▲黃明志、張少林合推客語版《漂向北方》。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志表示，客家話的難度相當高，因為只要發音聲調稍有差異，所表達的意思就會完全不同。他透露，自己過去錄製過馬來文、英文、越南文、日文、韓文等多種語言的歌曲，甚至連阿拉伯文都曾錄製過，但與那麼多種語言相較起來，客家話的難度還是相當高。

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78歲的張少林被譽為「客家至尊」、「客家語流行歌之父」，黃明志表示，他當年第一次拍電影沒什麼錢時，張少林就答應來客串演出，更客串了四部，這回他更親自填寫歌詞，為歌曲增添了濃厚的客家文化色彩，張少林即將在7月9日於雲頂雲星劇場舉辦「張少林叱咤風雲告別演唱會2024」，這次合作不僅是音樂上的創新，也可說是為即將到來的告別演唱會拉開了序幕，讓粉絲們提前感受到張少林的音樂魅力。

▲黃明志還請到原版歌曲的合音莉迪雅周慧娜參與副歌段落的演唱。（圖／亞洲通文創提供）

此外，原版《漂向北方》的合音天使莉迪雅周慧娜也參與了副歌段落的演唱，使得這首客家版的《漂向北方》更加動聽。