范瑋琪甜誇陳建州「有被討厭的勇氣」！　罕見放閃：以你為榮

記者王靖淳／綜合報導

PLG聯盟總冠軍賽昨（20）日結束，新北國王隊奪得總冠軍，引發各界關注及討論。為此，歌手范瑋琪今（21）日也有感而發地在IG發文，除了感謝老公陳建州為台灣籃球的付出之外，同時也表示自己以對方為榮。

▲陳建州、范瑋琪在2011年結婚。（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）

范瑋琪在文中以「一路披荊斬棘」形容老公，指出對方在過去4年來為台灣籃球付出許多時間及心血，並表達自己為此感到感動及敬佩，「謝謝打鼻堅持了4年，一路披荊斬棘的為台灣籃球付出了這麼多的時間和心血。」同時也提到，她希望兒子飛飛和翔翔能像爸爸一樣，擁有堅定的信念和面對困難的勇氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳建州是PLG職籃聯盟副會長（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

最後，范瑋琪在文末強調家庭的支持，她向陳建州甜蜜表示，無論發生什麼事情，家人永遠是他最強大的後盾。言詞中除了展現對老公的溫暖之外，也期望這股力量能讓他在追求夢想的路上不孤單。范瑋琪還特別補充寫道：「so proud of you」，表達她以陳建州感到相當驕傲。

▲范瑋琪深夜發文稱讚老公。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

【范瑋琪IG全文】

謝謝打鼻堅持了四年一路披荊斬棘的為台灣籃球付出了這麼多的時間和心血！我期望飛飛翔翔長大後也能像爸爸一樣，做任何事情都有著堅定的信念和被討厭的勇氣，勇往直前！ 無論發生什麼事，記得我們全家人就是你最強大的後盾！so proud of you

