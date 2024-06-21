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郭彥均談博愛座認「有點難過」！　無奈發聲：好意怎麼變這樣？

記者王靖淳／綜合報導

博愛座爭議及廢除與否一直是各界討論的話題，最近更發生多起因讓座問題而爆發的爭執事件。為此，男星郭彥均也有感而發地在臉書發文分享個人看法，同時也直言：「明明是良善的好意怎麼演變成這樣子？」

▲郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲郭彥均平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

郭彥均認為，每個人對博愛座都有自己的立場及看法，若能有多點體諒與良善，社會會更好。他分享自己遇過的正面例子，比如有人即使坐在一般座位，當看到有需求的人會讓座；甚至有些老人家會主動讓座給小孩或孕婦，這樣的畫面令他感動不已。

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 ▲郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲郭彥均發文分享談博愛座。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

最後，郭彥均呼籲大家不要因偶爾發生的狀況，而否定大多數人的善意。他相信，善意和禮讓不分年齡，而是出自內心的要求，因此希望大家多些溫暖和禮讓，才是對社會愛的表現。郭彥均認為，只要每個人從心出發、換位思考，博愛座就是個很好的設置。

【郭彥均臉書全文】
看到博愛座的新聞有些難過
這樣的新聞時不時都會出現
每一次看到都有點難過
明明是良善的好意怎麼演變成這樣子
我想誰都年輕過
正是中年的自己
未來也會邁入老年
沒有意外的話
大家的人生都是這樣走的
因為不在現場
很難去說是誰對誰錯
每個人都有立場都有自己的想法
多一點互相體諒與良善社會也會更好
我們也看過不坐在博愛座的人
看到有需求的朋友也會主動起身禮讓
這是社會與人之間的互相支持
我們也看過把自己照顧很好老年人
起身讓座給小孩給孕婦
甚至樂齡之間的人互相讓座也很可愛
不知道為什麼這樣的畫面看起來更感動
善意禮讓不分年齡而是給自身的要求
有需求的人未必是我們肉眼看得出來
我想我們大家的素質是很不錯的
看見偶爾發生的意外狀況
也不要否認我們大部分人的好
多一點溫暖禮讓更是愛這社會的表現
所有的方法最難的就是兩全其美
只要跟著自己的心換位思考
有需求與沒有需求從自己的心出發
博愛座就是很好的…

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郭彥均, 博愛座

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