郭彥均談博愛座認「有點難過」！　無奈發聲：好意怎麼變這樣？

記者王靖淳／綜合報導
博愛座爭議及廢除與否一直是各界討論的話題，最近更發生多起因讓座問題而爆發的爭執事件。為此，男星郭彥均也有感而發地在臉書發文分享個人看法，同時也直言：「明明是良善的好意怎麼演變成這樣子？」
▲郭彥均平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）
郭彥均認為，每個人對博愛座都有自己的立場及看法，若能有多點體諒與良善，社會會更好。他分享自己遇過的正面例子，比如有人即使坐在一般座位，當看到有需求的人會讓座；甚至有些老人家會主動讓座給小孩或孕婦，這樣的畫面令他感動不已。
▲郭彥均發文分享談博愛座。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）
最後，郭彥均呼籲大家不要因偶爾發生的狀況，而否定大多數人的善意。他相信，善意和禮讓不分年齡，而是出自內心的要求，因此希望大家多些溫暖和禮讓，才是對社會愛的表現。郭彥均認為，只要每個人從心出發、換位思考，博愛座就是個很好的設置。
【郭彥均臉書全文】
看到博愛座的新聞有些難過
這樣的新聞時不時都會出現
每一次看到都有點難過
明明是良善的好意怎麼演變成這樣子
我想誰都年輕過
正是中年的自己
未來也會邁入老年
沒有意外的話
大家的人生都是這樣走的
因為不在現場
很難去說是誰對誰錯
每個人都有立場都有自己的想法
多一點互相體諒與良善社會也會更好
我們也看過不坐在博愛座的人
看到有需求的朋友也會主動起身禮讓
這是社會與人之間的互相支持
我們也看過把自己照顧很好老年人
起身讓座給小孩給孕婦
甚至樂齡之間的人互相讓座也很可愛
不知道為什麼這樣的畫面看起來更感動
善意禮讓不分年齡而是給自身的要求
有需求的人未必是我們肉眼看得出來
我想我們大家的素質是很不錯的
看見偶爾發生的意外狀況
也不要否認我們大部分人的好
多一點溫暖禮讓更是愛這社會的表現
所有的方法最難的就是兩全其美
只要跟著自己的心換位思考
有需求與沒有需求從自己的心出發
博愛座就是很好的…
讀者迴響