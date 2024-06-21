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人氣AV女優沙月芽衣「拍SM瘀青出血」！嚇到直接宣告引退　黑歷史被挖

記者劉宛欣／綜合報導

23歲的日本AV女優沙月芽衣身材嬌小、擁有G級上圍，曾進入年度A片銷量榜的TOP10內，人氣頗為驚人。她過去曾宣布引退後又重操舊業，日前再度宣布了引退消息，不過由於有過一次引退又馬上作廢的前例，不少人認為這次很有可能也是說說，很快就會回歸，台灣AV達人一劍浣春秋也公開對此表達了看法。

▲沙月芽衣二度宣告引退。（圖／翻攝自沙月芽衣IG）

▲沙月芽衣二度宣告引退。（圖／翻攝自沙月芽衣IG）

一劍浣春秋在「Play NO.1」上發文指出，沙月芽衣上次引退完馬上復出的原因，是覺得「有爽又有錢拿，實在太棒」，所以才沒辦法放棄這份工作，這成了她的黑歷史之一。至於這次的二度宣告引退，則是因為被「嚇到」，日前她拍攝了一支支SM作品，雖然片場各種防護措施都相當完善，結束後她還是瘀青、出血，讓她受到相當大的驚嚇，因此下定決心放下AV女優身分。

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看似有些衝動，但一劍浣春秋分析表示「她可能之後接到不少類似的片約，拍一支就拍成這樣，只能趕快用引退的方式，放棄剩下的片約」，不過因為沙月芽衣草草宣布結束生涯，所以沒有正式的引退作，之後只要存貨賣完，她的AV事業也就此結束，一劍浣春秋預計沙月芽衣的最後作品會在今年年底或明年年初發售。

▲沙月芽衣二度宣告引退。（圖／翻攝自沙月芽衣IG）

▲沙月芽衣不會有正式的引退作。（圖／翻攝自沙月芽衣IG）

沙月芽衣提到說未來要以跑活動維生，不過一劍浣春秋認為光靠活動要活下去很困難，一是沙月芽衣的咖位還不到，二是要有固定案子收入不容易。有部分粉絲責怪片商、事務所、男優弄傷沙月芽衣，但一劍浣春秋表示AV新法實施後，所有拍攝一定要由本人同意才能拍，不需要過度苛責任何一方。

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