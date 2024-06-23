小孟老師／6月23日星座運勢　雙子維護伴侶幸福

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：應用所學技能

感情：共同享受甜蜜

財運：發現投資管道

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：巨蟹

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雙子座

工作：優化提高產能

感情：維護伴侶幸福

財運：注意進場時機

幸運色：棕色

貴人：射手

小人：處女

天秤座

工作：表現專業態度

感情：想要調整相處

財運：解除財務恐懼

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：學習知識技能

感情：兩人皆大歡喜

財運：專業技能回饋

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：金牛

金牛座



工作：加強管理執行

感情：攀登愛情高峰

財運：穩健投資財富

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：雙魚

處女座

工作：獲得客戶稱讚

感情：深刻情感交流

財運：切勿進行合夥

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：放下三心二意

感情：相處輕鬆愜意

財運：保持開放心態

幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：魔羯

天蠍座

工作：運用團體創意

感情：聽取家人建議

財運：完成心中目標

幸運色：橘色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

雙魚座

工作：取得競爭優勢

感情：悠然歡樂相聚

財運：運用智慧理財

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：瞭解客戶需求

感情：幸福和諧共處

財運：投資財富大賺

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：雙子

獅子座

工作：放心得到資源

感情：奉獻深深愛意

財運：小心亦步亦趨

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天秤

射手座

工作：改善工作條件

感情：進行相親安排

財運：處理年久資產

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。