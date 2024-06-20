夏米雅發聲「遭前夫設局」　5097字澄清曬證據：連女兒都看不下去

記者蔡宜芳／綜合報導

瑜珈女神夏米雅近日被韓姓經紀人提告妨害家庭、竊盜、偽造文書等罪名，引發外界關注。對此，夏米雅20日凌晨寫下5097字的澄清文，並附上證據強調雙方早已離婚，同時控訴自己多年來遭男方欺騙、威脅，連對方的女兒都看不下去。

▲夏米雅因神似港星張柏芝而走紅。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

夏米雅在貼文中表示，她當初是因韓經紀人苦苦追求而感動，才答應對方嫁到台灣，沒想到來到台灣後，發現韓根本一無所有，甚至在婚前就已經負債2000萬、信用破產，結果變成自己要負責賺錢養家，一切花費包括房租、公司宣傳的薪水、出書、男方做假牙等，都是由她買單，「當我無力支付公司新聞宣傳費，決定暫停支付及合作時，他再次極盡辱罵說我斷送前程、冷血無情。工作外只有爭吵不休，感情早已消磨殆盡。如此愛拍照的我，連和他的一張合影都沒有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼夏米雅幫前夫墊付各種費用。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

有關於被韓經紀人爆料「假離婚」一事，夏米雅稱自己是遭到「設局」，她指出，自己和韓於2020年協議離婚，但她因不熟悉台灣的法律，聽信男方說「見證人只是形式上的東西」，所以自己在證人欄寫上對方弟弟、妹妹的資料，「自己卻在旁邊拍照、錄影存證，說是為了留念，實質是為了後續設局鋪路。」

夏米雅表示，她在以為自己單身很久後，韓經紀人突然拿出當時簽字的影片提告「離婚無效」，於是她只能同時提起離婚訴訟，「在離婚訴訟中韓傑儀拿不出任何他曾住過我家的證據，也拿不出任何一張我們的合照，因此法官也認定雙方早已感情破裂，於113年5月30日判決離婚。」

▲▼夏米雅曬出離婚證據。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

夏米雅還控訴，她在2022年收到兩大經紀公司要找自己簽約，沒想到竟被前夫要求簽下分成一半、擁有她終身版權的第三方合約。此外，韓還霸占她名下的車子，積欠多筆罰單和稅金，並在她將車牌繳回後誣告她盜竊，「就在除夕當晚我去警察局做筆錄。我帶著所有監理所繳銷的證據去警察局，並說明我就是因為沒鑰匙，無法將車開走，只能註銷車牌，沒鑰匙怎麼能進車裡偷竊？警察也無奈覺得怎麼能這樣浪費社會資源亂提告。」

▲夏米雅稱前夫開自己的車子積欠多筆罰單不繳。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

夏米雅也指出，在父母幫自己買了個房子後，韓竟在她對面樓租了個房子，並多次偷看、跟蹤、偷拍，還曾入侵她的住家拍攝，「這一系列的跟蹤、偷拍、騷擾、被我發現侵入住宅後，我忍無可忍去提告，女警得知韓就租住在我家對面樓，擔心我的安危，主動幫我提出保護令，我萬分感謝。」

▲夏米雅被前夫偷拍。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

▲夏米雅的保護令。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）

夏米雅表示，韓多次無視保護令的存在騷擾她，自己是可以報警的，「人在做天在看，不是胡說八道謊話連篇的編故事就能贏，司法會還我公道。」她也說，即便對方如此過份，自己也從未說過一句不是，「這些年我忍下來了，但這次我不願再忍、必須成長、堅強、獨立，不再接受被威脅和誹謗。」

夏米雅除了曬出每一項指控的相關證據和司法文件，她也附上和前夫女兒的對話，直說：「韓瘋狂的惡行以及經濟狀況，是個連自己女兒都看不下去的人。」她表示，這將是自己最後一次回應，未來不管韓要再多說什麼，她都不會隨之起舞，並會將一切都交由司法處理。

▲▼夏米雅與前夫女兒的對話。（圖／翻攝自Facebook／Miya夏米雅）