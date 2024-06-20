臺南夏日音樂節將軍吼登場 　玖壹壹、婁峻碩嗨翻進駐

記者葉文正／台北報導

臺南市政府今日公布「2024臺南夏日音樂節-將軍吼」將於7月20日、21日火熱登場，今年活動分為兩大主題：嘻哈之夜「台饒有港覺」、樂團之夜「將軍BAND³」，作為南台灣暑假最大的音樂盛典。

▲玖壹壹將在2024臺南夏日音樂節-將軍吼現身。（圖／三立提供）

2024將軍吼邀請小巨蛋等級13組高人氣歌手開唱，第一波名單公佈：嘻哈天團玖壹壹、嘻哈男神婁峻碩，人氣男團AcQUA源少年、Shawn尚融、 潤少、日光之橙、洪暐哲等，火力全開帶來精彩演出，絕對讓樂迷們HIGH翻將軍漁港。臺南市政府預告今年卡司超有誠意，天團、歌后、男神齊聚將軍，請粉絲們即早預訂交通及住宿！



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▲婁峻碩將在2024臺南夏日音樂節-將軍吼現身。（圖／三立提供）

天團玖壹壹橫跨音樂及主持都有好成績，近期不但發表新歌「做你的格」，也正在籌備實境節目「歡迎光臨」第二季，去年節目入圍金鐘獎，讓他們信心大增！玖壹壹百忙之中將在7月20日擔任壓軸演出，他們說：「三年沒來將軍吼，期待又緊張，這次的演出設計一定會跟上次完全不一樣，當天春風的髮型還會有小驚喜，一起HIGH翻將軍漁港。」最近瘦身有成的洋蔥更透露:「希望能吃一堆便宜又新鮮的海鮮!」；7月盛夏裡演出，有什麼消暑方法提供給粉絲，春風打趣說：「希望大家去我台南的飲料店喝飲料。」



人氣男團AcQUA源少年將於7月20日將軍吼演出，表示：「非常開心而且期待，這是我們第一次參加將軍吼，希望當天能夠把水的元素帶上舞台，這天我們會化身成水的大使，為表演注滿能量，讓全場玩翻天！」少年們尤其期待品嚐台南美食，如數家珍直呼：「棺材板、蚵嗲、牛肉湯、鱔魚意麵是這次必吃的口袋名單！」



嘻哈男神婁峻碩好運大爆發，事業愛情兩得意，才剛求婚成功，又將在香港舉辦個人演唱會，對於7月20受邀將軍吼演出十分興奮：「已經四年沒到將軍吼，非常開心，會把新作品跟個人演唱會的演出規格帶給台南。」曾被市長黃偉哲催生小孩的他笑說，「很喜歡台南，尤其台南人的熱情，希望演出後能多留幾天在台南渡假，要吃超過3家以上的牛肉湯」。