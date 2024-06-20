《亡命機劫》改編真實劫機案！河正宇心痛抉擇逼哭粉絲　台灣上映

記者吳睿慈／綜合報導

南韓災難電影《亡命機劫》改編自1971年南韓震驚全球的劫機事件，斥資超過3億新台幣打造，河正宇飾演膽識過人且足智多謀的副機長，童星出身的呂珍九則是首次擔任反派，他與「成爸」成東鎰和動機不詳的劫機犯呂珍九在高空中鬥智鬥勇，阻止客機飛入北韓領空，台灣即將與韓同步在6月21日（週五）正式上映。

▲河正宇再次參與災難片《亡命機劫》。（圖／索尼影業提供）

河正宇談及自己的角色，「這次與以往輕鬆逗趣的詮釋不一樣，我希望能忠於真實事件中的英雄人物，大家能感受到他的壓力和心痛的抉擇」，在電影中他為了搶救乘客性命，不惜孤身以肉體相搏，全身滿滿是傷，讓粉絲難過不捨，紛紛在社群留言希望河正宇不要再受折磨了，看他受苦讓人心理太難受。

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▲▼呂珍九首度演反派劫機。（圖／索尼影業提供）







粉絲眼中溫暖近人的歐爸呂珍九，則是飾演老奸巨猾的劫機犯，他與河正宇的頂尖對決成為一大看點。能夠與演技精湛的河正宇演對手戲，呂珍九表示每天都有收穫，「拍這部片我覺得我每天都在成長，河正宇和成東鎰的信任讓我能夠完全的沉浸在角色中，他們在表演時的引導真的很有幫助。」

▲河正宇與成東鎰在片裡合作開飛機。（圖／索尼影業提供）



《亡命機劫》日前舉辦試映，韓媒大讚河正宇以「捍衛戰士」的高超駕駛技術，結合「薩利機長」的英勇機智，簡直地表最狂商業客機副機長。電影緊湊又峰迴路轉的劇情，讓觀眾坐立難安大喊實在是太刺激了，最後催淚的結尾更是讓全場啜泣聲此起彼落，電影上映還未備受期待。