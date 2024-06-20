【廣編】橘子集團「挺音樂！音樂靠山計畫」徵選音樂新星站上北流

圖、文／Gamania橘子集團提供

Gamania橘子集團長期支持漫畫、小說、圖文及音樂等跨領域的原創內容，推動產業生態系正向循環。今（20）日橘子集團攜手臺北流行音樂中心公布「挺音樂！音樂靠山計畫」內容，並邀請計畫推廣大使—人氣樂團「理想混蛋」分享音樂之路的挑戰！本次計畫將提供全方位的資源支持音樂人，計畫內容包含宣傳資源、演出機會、獎金支持，並透過「IP跨域合作」與「AI技術應用」，期許成為推動音樂產業的一大助力。計畫將於即日起至7月21日開始徵件，凡符合資格並繳交相關文件，就有機會獲得計畫資源支持，以及北流舞台演出！

人氣樂團「理想混蛋」以計畫推廣大使身分出席「挺音樂！音樂靠山計畫」活動，曾以募資方式發行首張專輯的他們也分享：「以簡單的音樂說深刻的感動聽起來很簡單，但這條路我們曾經走得很辛苦。除了音樂創作本身以外，如何讓更多人聽到作品、開啟更多合作機會，都是很多音樂人的煩惱，相信有音樂計畫當大家的靠山，可以讓更多音樂人被看見、擁有站上舞台的機會！」

橘子集團「挺音樂！」以實際行動支持音樂人，過去曾協助《大嘻哈時代2》嶄露頭角的嘻哈少女—林潔心製作發行單曲；也挺臺北另類搖滾、民謠小隊伍—畫室 The WLTZ於各大數位平台上發行EP，帶給樂迷溫暖力量。今年首度展開「挺音樂！音樂靠山計畫」，希望能透過公開徵選挖掘更多極具潛力的音樂新星。