記者蔡琛儀／台北報導

混血兒旗下創作歌手縉Jin為了音樂夢辭掉百萬年薪的工程師工作，去年推出專輯《覓靜》，之前在IG上傳了創作曲〈濃霧警報〉，開玩笑是幫人求婚，不過縉自己人生清單卻沒有一定要結婚，縉說 :「我對婚禮也沒有什麼想像跟慾望，如果真的結婚會走低調路線。」被問到對未來自己身分的想像是獨立女性還是賢妻良母？愛毛小孩的縉笑回：「我最想當小狗的良母，目前一隻，未來目標越來越多隻！」

▲縉Jin為了音樂夢辭掉百萬年薪的工程師工作。（圖／混血兒娛樂提供）

她近日與雙人演唱組合「滾動糯米」成員Roza和Rtim推出新曲〈山頂〉，縉說 :「我們是一開始在網路上認識寫歌的朋友，把共同喜歡的事物變成創作曲。」Roza則說: 「我們對她的聲音和創作實在是太喜愛了，在我們的死纏爛打下，縉終於被我們煩到了，因此有了〈山頂〉這首歌的誕生。」

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三人攜手創作的〈山頂〉以直接且激勵人心的口吻，描繪了追夢路上的種種體驗，縉說：「我是幸運的人，追夢的路上沒有人不看好我，任何事本來就會有不同的聲音，若有歧異的聲音，我不會把它們放在心上。」滾動糯米的Rtim則透露：「我小時候五音不全，因為信樂團鼓舞了我開口唱歌，但是家人並不看好，直到我聽見周杰倫和熱狗的饒舌後，開始對音樂產生興趣並會在家裡跟著唱，媽媽有天突然對我說：「你唱得不錯。」正是媽媽這句話，讓我覺得找到了適合自己的音樂類型，也因此一直堅持到現在。」