ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

放棄當百萬年薪工程師　玖壹壹師妹縉Jin認「已當媽」：未來目標越來越多

記者蔡琛儀／台北報導

混血兒旗下創作歌手縉Jin為了音樂夢辭掉百萬年薪的工程師工作，去年推出專輯《覓靜》，之前在IG上傳了創作曲〈濃霧警報〉，開玩笑是幫人求婚，不過縉自己人生清單卻沒有一定要結婚，縉說 :「我對婚禮也沒有什麼想像跟慾望，如果真的結婚會走低調路線。」被問到對未來自己身分的想像是獨立女性還是賢妻良母？愛毛小孩的縉笑回：「我最想當小狗的良母，目前一隻，未來目標越來越多隻！」

▲▼縉Jin與雙人演唱組合「滾動糯米」成員Roza和Rtim推出新曲〈山頂〉。（圖／混血兒娛樂提供）

▲縉Jin為了音樂夢辭掉百萬年薪的工程師工作。（圖／混血兒娛樂提供）

她近日與雙人演唱組合「滾動糯米」成員Roza和Rtim推出新曲〈山頂〉，縉說 :「我們是一開始在網路上認識寫歌的朋友，把共同喜歡的事物變成創作曲。」Roza則說: 「我們對她的聲音和創作實在是太喜愛了，在我們的死纏爛打下，縉終於被我們煩到了，因此有了〈山頂〉這首歌的誕生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

三人攜手創作的〈山頂〉以直接且激勵人心的口吻，描繪了追夢路上的種種體驗，縉說：「我是幸運的人，追夢的路上沒有人不看好我，任何事本來就會有不同的聲音，若有歧異的聲音，我不會把它們放在心上。」滾動糯米的Rtim則透露：「我小時候五音不全，因為信樂團鼓舞了我開口唱歌，但是家人並不看好，直到我聽見周杰倫和熱狗的饒舌後，開始對音樂產生興趣並會在家裡跟著唱，媽媽有天突然對我說：「你唱得不錯。」正是媽媽這句話，讓我覺得找到了適合自己的音樂類型，也因此一直堅持到現在。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影／Marz23首曬「兒子正面照」！憶安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人
  2. 陳妍希爆婚變昔「高調放閃片段」被挖！　甜喊：喜歡老公依賴我
  3. 梁湘華被五花大綁越痛越快樂 　吳慷仁爽終於有人這樣拍
  4. 陳妍希曾爆「陳曉結婚前後區別大」　婚後沒收過生日禮物…片段掀議
  5. 放棄當百萬年薪工程師　玖壹壹師妹認「已當媽」：未來目標越來越多
  6. 黃鐙輝虧萁媽愛花錢「一年出國5次」！　秉持3心態轉念：我也是甘願
  7. 潘君侖上空脫了！　體脂10「超狂粗肌」全看光
  8. 館長嗆胡瓜是什麼東西　自爆曾碰過十大槍擊要犯
  9. 9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
  10. 專訪／權恩妃來台牢記2中文單字　受封潑水女神羞認：有去找影片看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366