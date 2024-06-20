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小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣AV女優小倉由菜於2017年出道，長相甜美但尺度極大，是許多粉絲心目中的「D槽女神」。熱愛KPOP的她近年來積極朝南韓演藝圈發展，出演不少網路節目，近日卻爆出失言爭議，脫口建議女團Cignature智源（JEEWON）去當AV女優，雖是開玩笑的語氣，仍引起粉絲不滿，痛罵節目把性騷擾當有趣。

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

▲▼小倉由菜稱讚Cignature智源身材很好，下一句勸說「請妳AV出道」。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》YouTube）

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

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小倉由菜因熱愛KPOP文化，自學韓文更前往當地發展，登上卓在勳網路節目《不後退卓在勳》（노빠꾸탁재훈）後，打開超高知名度，在韓邀約不斷。她近日二度登上該節目，韓文進步了不少，卻爆出失言爭議，當卓在勳問及「覺得我們的智源如何（在日本發展的話）？」她正面表示「應該會很有人氣」，智源開心地回答：「真的嗎，謝謝。」

▲▼Cignature智源尷尬到趴在桌上。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》YouTube）

▲▼Cignature智源尷尬到趴在桌上。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》YouTube）

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

卓在勳接著追問原因，小倉由菜認真解釋：「因為妳身材很好，請妳一定要（AV）出道。」智源尷尬到趴下，她則繼續勸說：「妳會變成TOP級演員，真的，我可以幫妳。」卓在勳幫忙緩頰「韓國與日本有點文化差異」，智源接著回答「我確實在韓國已經以演員出道了啦」，但又被虧「這兩個（演員）不一樣」。

▲▼小倉由菜脫口勸25歲甜美女偶像「請妳AV出道」　韓網暴怒：性騷擾。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

▲▼卓在勳緩頰解釋「有文化差異」，小倉由菜則積極回答「我會幫妳」。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》YouTube）

▲▼卓在勳緩頰解釋「有文化差異」，小倉由菜則積極回答「我會幫妳」。（圖／翻攝自《不後退卓在勳》）

《不後退卓在勳》雖是帶有娛樂性質的開玩笑訪談，但這段片段公開後，韓網輿論卻不認為有趣，批評節目內容已經是性騷擾程度了，「不管是那位AV女優還是節目都該檢舉」、「這已經越線了，這是性騷擾」、「怎麼會讓這樣的內容直接播出」。

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小倉由菜, AV女優, Cignature智源, Cignature, 智源

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