一起被相中！古曜威攜手韋汝雙代言　廠商捧7位數酬勞

記者許逸群／台北報導

歌手古曜威與知名節目主持人韋汝，因經紀人關係成為好友，熱愛美食與保養、養生的兩人，竟一起被品牌相中，成為全新系列商品雙代言人。據傳，品牌捧出高達7位數代言報酬，相當看好古曜威與韋汝雙代言的話題性與吸晴度。

▲古曜威攜手韋汝雙代言，據悉酬勞破7位數。（圖／你滋美得提供）

古曜威與韋汝都相當重視保養，經紀人透露，每次看到韋汝都包得跟村姑一樣，採茶帽、袖套、衣服、長褲包緊緊。韋汝私下表示：「難道你不知道，開車在戶外防曬很重要。」古曜威平常則是長袖、長褲、帽子、口罩包緊緊，且在飲食與生活作息也相當自律，就怕鏡頭前不夠完美。

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古曜威分享，很開心自己今年度的第一個代言曝光，廣告拍攝彷彿在拍MV，腳本跟情境充滿著唯美、居家、舒適感，「最感動的是，我心愛的萌貓酷弟，陪伴了我一個下午。牠在現場到處跑、到處玩，還不時安靜躺在拍攝的床上，酷弟應該覺得牠才是主角，我是陪牠來工作的吧！」

▲古曜威即將在7月推出全新單曲。（圖／你滋美得提供）

韋汝因接下眾多外景節目主持，長期的外界拍攝，更讓她經常處於室外曝曬狀態。她分享，代言商品都是很有感才同意接下，還忍不住經常分享給周邊朋友一起吃，可說是最佳代言人。另外，古曜威最新單曲將在7月發行，而韋汝下半年活動主持行程滿檔，兩人的工作可說都相當忙碌。