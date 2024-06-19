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陳妍希、陳曉爆婚變「最後合體畫面」流出！　同框0互動被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星陳妍希和大陸男星陳曉因合作戲劇《神鵰俠侶》擦出愛火，兩人在2016年結婚，婚後育有一子，但卻在今（19）日遭大陸狗仔爆料，陳曉一心想離婚，夫妻不但早在去年就婚姻破裂，甚至也已有半年的時間未同框，最後合體的畫面也曝光了。

▲陳妍希（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希最後一次與老公同框是在去年生日派對。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）

女星陳妍希與老公陳曉多次爆出婚變傳聞，2人最後一次合體是在去年女方的生日派對上，當時一家三口開心慶生。透過陳妍希在社群分享的合照可見到，她身穿粉紅色長袖洋裝，把頭髮綁成高馬尾，和老公及兒子手握刀具準備切開蛋糕，如今照片卻遭外界質疑，陳曉把目光放在兒子身上，與老婆似乎沒有太多的互動。

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▲陳妍希（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希與陳曉多次傳出婚變。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）

事實上，大陸狗仔「推理君江小宴」今（19）日開直播爆料，男星陳曉於去年表示，自己願意淨身出戶也要離婚，事後甚至把手機號碼換了還離家出走，讓陳妍希得透過第三人才能與他聯繫。「江小宴」透露，陳妍希獨自帶兒子上學，面露疲態的模樣全被拍了下來，狗仔在跟拍半年的時間也未見過夫妻同框。消息一出，令婚變傳聞再度甚囂塵上。

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關鍵字

陳妍希, 陳曉, 婚變, 離婚, 結婚

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