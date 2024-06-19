樂團開唱「晚買票比早鳥還便宜」引爭議　1招彌補...人多到中場休息

記者蔡琛儀／台北報導

成團十周年的康士坦的變化球，去年「眠月線」巡迴演唱會從台北流行音樂中心起跑，陸續前進海外城市，並首次於馬來西亞吉隆坡開唱，受到熱烈歡迎，康士坦的變化球也在吉隆坡舉行首次海外「簽票會」，吸引大批樂迷參與。

▲康士坦的變化球巡迴簽票會埸次公布。（圖／聲音的卡夫卡提供）

團員表示：「第一次來大馬開唱，本以為擔心會沒什麼人知道，沒想到演出前一個月就賣完了，給我們很大的鼓舞。」演出當日，康士坦的變化球帶來多首招牌搖滾歌曲〈擱淺的人〉、〈美好的事可不可以發生在我身上〉，台下樂迷也跟著一起大聲合唱，超乎熱情的表現讓樂團不斷驚呼：「馬來西亞的樂迷實在太給力了，第一次在這邊演出就留給我們太多美好回憶。」

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在抵達吉隆坡之前，演唱會爆出晚買票卻比早鳥票還便宜的爭議，樂團得知後為了體恤歌迷，決定在演出隔天，加開一場簽名會，樂團表示：「第一次在馬來西亞表演就得到這麼多關愛，實在深受感動，得知日前有些售票爭議後，我們就希望能為大馬樂迷多做一些什麼，因此選在表演後隔一日剛大家在見一次面，把大家的票和專輯、海報都全部簽光。」由於加場參加人數眾多，還一度中場休息。

▲康士坦的變化球。（圖／聲音的卡夫卡提供）

康士坦的變化球在馬來西亞的簽票會獲得熱烈反響後，決定在台灣啟動北中南巡迴簽票會。他們表示，希望能趁此機會與樂迷近距離接觸，一起進入眠月線宇宙。簽票會將從7月6日台北後台咖啡開始，並將邀請韓國獨立樂團cotoba演出。而他們的巡演也將於8月31日抵達高雄流行音樂中心舉行。