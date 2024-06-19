ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂團開唱「晚買票比早鳥還便宜」引爭議　1招彌補...人多到中場休息

記者蔡琛儀／台北報導

成團十周年的康士坦的變化球，去年「眠月線」巡迴演唱會從台北流行音樂中心起跑，陸續前進海外城市，並首次於馬來西亞吉隆坡開唱，受到熱烈歡迎，康士坦的變化球也在吉隆坡舉行首次海外「簽票會」，吸引大批樂迷參與。

▲▼康士坦的變化球巡迴簽票會埸次公布。（圖／聲音的卡夫卡提供）

▲康士坦的變化球巡迴簽票會埸次公布。（圖／聲音的卡夫卡提供）

團員表示：「第一次來大馬開唱，本以為擔心會沒什麼人知道，沒想到演出前一個月就賣完了，給我們很大的鼓舞。」演出當日，康士坦的變化球帶來多首招牌搖滾歌曲〈擱淺的人〉、〈美好的事可不可以發生在我身上〉，台下樂迷也跟著一起大聲合唱，超乎熱情的表現讓樂團不斷驚呼：「馬來西亞的樂迷實在太給力了，第一次在這邊演出就留給我們太多美好回憶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在抵達吉隆坡之前，演唱會爆出晚買票卻比早鳥票還便宜的爭議，樂團得知後為了體恤歌迷，決定在演出隔天，加開一場簽名會，樂團表示：「第一次在馬來西亞表演就得到這麼多關愛，實在深受感動，得知日前有些售票爭議後，我們就希望能為大馬樂迷多做一些什麼，因此選在表演後隔一日剛大家在見一次面，把大家的票和專輯、海報都全部簽光。」由於加場參加人數眾多，還一度中場休息。

▲▼康士坦的變化球巡迴簽票會埸次公布。（圖／聲音的卡夫卡提供）

▲康士坦的變化球。（圖／聲音的卡夫卡提供）

康士坦的變化球在馬來西亞的簽票會獲得熱烈反響後，決定在台灣啟動北中南巡迴簽票會。他們表示，希望能趁此機會與樂迷近距離接觸，一起進入眠月線宇宙。簽票會將從7月6日台北後台咖啡開始，並將邀請韓國獨立樂團cotoba演出。而他們的巡演也將於8月31日抵達高雄流行音樂中心舉行。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

獨／王柏傑酒駕撞遊覽車遭廠商撤換　這家廠商超衰之前找郭書瑤

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔「陳曉一心想離婚」預告直播

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」！　夫10年被綠3次：都找高富帥

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！　大動作切割：從未參與博弈

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎連坐受罰」發聲了！　吊扣車牌嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰　小王竟是時尚F4

舒華現身柯震東慶生！賈靜雯楊銘威6藝人都在場　網傻：這組合不可思議

YTR眾量級Andy、家寧合體了！　撇分手謠言看電影被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂團開唱「晚買票比早鳥還便宜」引爭議　1招彌補...人多到中場休息
  2. 孫安佐被逮「經紀人首發聲」！　曬黑底文20字吐現況
  3. 大象體操二度入圍金曲最佳樂團　再揭7月開唱「2重量級嘉賓」
  4. 蔡凡熙緊急代打救援！　認「收到王柏傑簡訊」道謝：酒駕真的不好
  5. 張信哲杜拜開唱萬人朝聖　成華人第一「外媒搶報導」
  6. 安芝儇苦練雙腳瘀青「傷照曝光」！　才剛定居高雄認1點住不習慣
  7. 李國修《莎姆雷特》再現！經典陣容「睽違10年」合體
  8. 15歲拿下國民少女季軍　22歲申力安單飛「甜美女團⭢性感辣妹」
  9. 謝霆鋒吊七層樓高翻摔　嚇壞女星衛詩雅尖聲大叫
  10. 金曲獎王力宏致敬李玟被消失　黃國倫：沒有這個必要

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366