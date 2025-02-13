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李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星李燕2023年5月閃電宣佈再婚，對象是共同經營保養品牌的事業夥伴「新店陳大少」陳茂榮。兩人在2024年5月迎接結婚1周年紀念，當時發文放閃「紙婚了欸好開心呀！」夫妻倆連笑容都相似，洋溢著幸福。今（13）日陳茂榮在社群網站上公開小倆口的好消息，引起大批網友祝福。

▲李燕澄清沒有懷孕。（圖／翻攝露營瘋臉書）

▲李燕與陳茂榮再婚近兩年。（圖／翻攝自臉書）

李燕與老公陳茂榮一同建立保養品牌，今（13）日男方在社群網站上寫下「0213情人節前夕，小啾啾送我一份驚嚇大禮，超級大的⋯，除了公司之外，又多了個需共同承擔的目標！」原來是兩人購入一間房，照片中小倆口拿著房子的設計圖，對著鏡頭露出開心的笑容。

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▲李燕。（圖／翻攝自Facebook）

▲李燕與陳茂榮再婚近兩年。（圖／翻攝自臉書）

而李燕與陳茂榮買房的喜訊公開之後，許多網友也獻上祝福，紛紛留言「大哥的情人節禮物就是大」、「好棒，最棒的情人節禮物」、「好棒的驚嚇大禮，有目標才能一起努力」，更有人調侃「怎麼不是送你一個孩子呢」，陳茂榮則笑說「等等就有了」，回答相當曖昧。

▲▼李燕慶結婚周年。（圖／翻攝自臉書）

▲李燕與陳茂榮再婚近兩年。（圖／翻攝自臉書）

據了解，陳茂榮雖發文房子是李燕送的情人節禮物，但其實是兩人共同購入，房型有點類似樓中樓，地點則在新莊。至於留言提及的孩子相關話題，李燕經紀人強調「這個真的沒有」，只是陳茂榮個性愛開玩笑。

▲李燕眼睛微血管破裂。（圖／翻攝自李燕臉書）

▲李燕與陳茂榮再婚近兩年。（圖／翻攝自臉書）

此前，李燕坦承自己的脾氣並不好，再婚後收歛了很多，並認為夫妻間的磨合是必經的過程，對於這一點她並不感到意外。她形容「經營婚姻我是蠻弱的，於是我就拿經營工作的方式來操作，必須想辦法讓它更好就是了，破釜沈舟大概就是我的固執了！」

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