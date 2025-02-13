波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV界的女神波多野結衣，被譽為「AV界的林志玲」，一直以來都是男性粉絲心中的女神，過去還曾因為高人氣而掀起限定悠遊卡搶購風潮。近年她較少參加公開活動，讓不少粉絲感到可惜，13日她為此在X上發文，解釋不是自己不願意參加台灣的TAE（台灣成人博覽會）、TRE（台北國際成人展），而是因為被告知無法參加。

▲波多野結衣坦言一直想來台參加成人展卻無法。（圖／翻攝波多野結衣X）

波多野結衣13日在X發長文，表示自己一直以來，都很想參加TAE、TRE等活動，無奈總是被告知不行，就連2024年的泰國博覽會也是因為一樣的原因缺席，她直言「我一直忍耐著，然而，我決定開始付諸行動，已經跟事務所的高層談了這件事」，此外，她還提到前幾年因為疫情的影響，已經很久沒有海外露面，讓我感到困擾。

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波多野結衣還表示有人告訴她「波多野已經不一樣了」，不過，畢竟公司對她有提攜的恩情，所以讓她有些內心掙扎，她表示：「今年如果我決定出席，其實是可以的，但因為還有一些事情沒有確定下來，可能還是會有些困難」，但她仍想好好珍惜可以與粉絲共度的時光。

▲波多野結衣發文抒發心情。（圖／翻攝波多野結衣X）

最後，波多野結衣坦言很多工作不是自己一人能決定，甚至感嘆「也許在海外的需求已經沒有了，甚至可能已經被忘記了，與其他女演員的合作機會也很少，但我還是希望能再次體驗那種熱鬧的氛圍」，留言區則引來許多粉絲給予支持鼓勵。