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小孟老師／2月14日星座運勢　搶看幸運色！戀人更幸福「單身找到伴」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：溝通順利無阻

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感情：愛意不斷滋長

財運：穩步前進致富

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：雙魚

雙子座

工作：問題迎刃而解

感情：愛情如夢如幻

財運：策略部署致勝

幸運色：卡其色

貴人：獅子

小人：牡羊

天秤座

工作：表現贏得掌聲

感情：溫暖氣息撲面

財運：運籌帷幄增益

幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

【土象星座】

摩羯座

工作：決策贏得信任

感情：幸福回憶繞心

財運：長遠眼光致勝

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天蠍

金牛座

工作：計畫穩定執行

感情：戀愛愉悅四溢

財運：聰明消費致富

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：水瓶

處女座

工作：貢獻倍感價值

感情：深情悄然升華

財運：多元經營致富

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：金牛

【水象星座】

雙魚座

工作：挑戰輕鬆克服

感情：緣分悄悄到來

財運：積累資源增益

幸運色：卡其色

貴人：處女

小人：獅子

天蠍座

工作：責任勝任愉快

感情：心靈契約升溫

財運：積極求知創富

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天秤

巨蟹座

工作：創新備受注目

感情：甜蜜走進生活

財運：創新投資倍增

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：雙子

【火象星座】

獅子座

工作：能力被受認可

感情：桃花不斷降臨

財運：計劃周全增值

幸運色：橙色

貴人：射手

小人：處女

射手座

工作：計劃按步推進

感情：戀情愈加濃烈

財運：高效理財倍增

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

牡羊座

工作：專案成果豐碩

感情：幸福連連加持

財運：學以致用增值

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：射手

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