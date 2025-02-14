小孟老師／2月14日星座運勢　搶看幸運色！戀人更幸福「單身找到伴」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：溝通順利無阻
感情：愛意不斷滋長
財運：穩步前進致富
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：問題迎刃而解
感情：愛情如夢如幻
財運：策略部署致勝
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：表現贏得掌聲
感情：溫暖氣息撲面
財運：運籌帷幄增益
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
【土象星座】
工作：決策贏得信任
感情：幸福回憶繞心
財運：長遠眼光致勝
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：計畫穩定執行
感情：戀愛愉悅四溢
財運：聰明消費致富
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：貢獻倍感價值
感情：深情悄然升華
財運：多元經營致富
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛
【水象星座】
工作：挑戰輕鬆克服
感情：緣分悄悄到來
財運：積累資源增益
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：獅子
工作：責任勝任愉快
感情：心靈契約升溫
財運：積極求知創富
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：創新備受注目
感情：甜蜜走進生活
財運：創新投資倍增
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子
【火象星座】
工作：能力被受認可
感情：桃花不斷降臨
財運：計劃周全增值
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
工作：計劃按步推進
感情：戀情愈加濃烈
財運：高效理財倍增
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：專案成果豐碩
感情：幸福連連加持
財運：學以致用增值
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手
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