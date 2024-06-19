15歲拿下國民少女季軍　22歲申力安單飛「甜美女團⭢性感辣妹」

記者蔡琛儀／台北報導

從女團PER6IX到選秀節目《未來少女》的「黑曜精靈」成員，22歲的申力安推出單曲〈Secret〉，邀請伊林同門師兄Hank王碩瀚友情跨刀MV演出，申力安笑稱，拍攝時兩人需在泳池邊親密互動，Hank還很害羞不敢碰她，「他大我5歲，在我心中就像是哥哥的感覺，但他比我更緊張！」她看他很緊張，主動手搭肩說：「沒事啦！」他才以「紳士手」搭她的肩。

▲申力安《Secret》MV邀請同門師兄Hank王碩瀚友情跨刀演出。（圖／星光瑞瑞提供）

申力安小時候看了《亞洲超模生死鬥》節目，覺得當模特兒超酷，15歲報名伊林璀璨之星「國民少女」拿下季軍，「從小我就是讀書型，夢想長大要當一個穿著套裝在辦公室指揮別人的職場女強人，但我現在確定我要當歌手！我發現唱歌真的很快樂！」暑假還要推出第二支單曲。

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她感謝參與女團的歷程，帶領她進入這個產業，教會她如何應對，過程中她更了解自己要的是什麼，她坦言自己是一個喜歡把事情掌握在手中的人，「這首單曲可以有更多的自己在裡面，畢竟在女團裡，個人的想法和idea並不一定都適合團體，例如我在『黑曜精靈』如果造型穿成這樣（性感），大家會覺得我有病吧，會顯得超不合群。」

▲▼申力安。（圖／星光瑞瑞提供）

〈Secret〉歌詞描寫內心深處的秘密世界，整體呈現性感氛圍，申力安說，她愛死了這次的風格，完全符合她個人的真實面貌，也自曝：「女團的風格偏甜，但我個人私下穿搭其實很歐美，我喜歡的性感，是由內而外散發出的自信，不是要露身材，不在於衣服穿多穿少，是一個人把衣服呈現出的感覺。」