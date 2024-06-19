42歲藤岡靛曝光凍齡秘訣！　愛上「台灣1小吃」：沒有香菜沒有靈魂

▲ 藤岡靛將首次在台灣推出個人首張精選輯。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

43歲日籍男星藤岡靛曾演出偶像劇《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》，在台累積不少死忠粉絲，睽違11年，他再度來台主演懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》，更將首次在台灣推出個人首張精選輯，今（19日）接受媒體聯訪，他感念地說：「台灣是一個很特別的地方，就算離開很久，每次回來都不是像去外國，都有一種歸屬感。」他全程以流利中文對答，謙虛表示：「這一年幾乎沒有講中文，用中文受訪對我來說是不一樣的挑戰。」

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▲▼ 藤岡靛今晚將舉辦簽名會。（圖／相信音樂提供）



今年恰逢藤岡靛出道20週年，他感性地說：「感覺像一瞬間的，2004年在香港出道的初心我還留著，就還像昨天一樣。」20年過去，唯一不變的是他俊俏的外型，絲毫無歲月痕跡，被問及凍齡秘訣，藤岡靛燦笑說：「還是要多喝水吧，起床第一件事就是喝溫開水。」久違回到熟悉的台灣，他也分享自己此趟愛上貢丸湯，更自曝是香菜派，「很喜歡香菜，沒有香菜沒有靈魂。」可說是相當接地氣。

去年他和告五人越洋合作《好不容易》日文版，並合體登上高雄巨蛋擔任嘉賓，對於萬人舞台，藤岡靛開心笑說：「很爽，很幸運，我記得當時剛來台灣，在《轉角遇到愛》演鋼琴家，有一幕在小巨蛋演奏鋼琴，雖然是拍戲，但心裡想著什麼時候可以辦自己的演唱會。」問及這次有無機會再辦個唱？藤岡靛則說：「當然想要。」

苦練中文有成的他，也分享自己在KTV最常唱王菲的《紅豆》、《我願意》，以及周杰倫的《菊花台》、《不能說的秘密》、《蒲公英的約定》，除了合作告五人，他也透露未來想合作吳青峰、周杰倫等人，「希望可以認識更多有才華的人。」今晚藤岡靛也將舉辦簽名會，他期待見到久違的歌迷，「雖然我不住在這邊，可是每次有機會回來就覺得每個角落都有以前的回憶，感覺很不可思議，風景街道都沒變，我也變了，對我來說是很特別的地方。」

