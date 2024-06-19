快訊／超哥遭爆現身非法賭場！　首發聲「沒靠近牌桌」揭和滴妹男友關係

記者孟育民／台北報導

台北市警方18日深夜查緝一間涉嫌酒吧掩護非法賭博，而出資人竟然就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」，值得一提的是，超哥當晚也在現場，不過警方強調超哥沒有涉及不法，他在員警搜索前就離開了。稍早，超哥經紀人也向《ETtoday星光雲》做出回應。

▲滴妹男友「I.C Charlie查理」出資經營的賭場遭台北警方查緝。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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對於捲入爭議，超哥經紀人回應：「他只是去酒吧找朋友，跟酒吧的老闆有認識，是去喝酒的，沒有賭博行為。」經紀人強調超哥確實有去過3、4次，但都只是去喝酒，連牌桌都沒靠近，並未有任何非法行為，甚至完全不認識查理。

▲超派表示只是去喝酒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

回顧整起事件，北市警獲報，光復南路四段地下室一處德州撲克賭場涉嫌非法盈利，而且還高調在線上直播，18日深夜持搜索票前往查緝，現場30多人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。根據了解，這處賭場由3名撲克牌手經營，其中一人就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」。

滴妹稍早在IG限動發表聲明，澄清自己與男友查理的非法賭場事件無任何關聯，對於看到新聞中出現了自己的名字，特此鄭重澄清不支持非法博弈行為，也從未參與任何博弈經營。