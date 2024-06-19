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陳沂加入SWAG自曝收到「陪玩邀約」　公開喊價對話揭1疑點

記者黃翊婷／綜合報導

網紅陳沂日前受到SWAG邀請決定加入該平台，2次直播都獲得不少關注。陳沂18日自曝收到一些飯局和旅遊邀約，其中一個人開價人民幣10多萬元（約新台幣44.5萬元）邀請去對岸陪玩，她喊價至少要人民幣2500萬元（約新台幣1.1億元），對方居然毫不猶豫就說好，實在很可疑，讓她忍不住直呼，「現在做詐騙有夠粗糙的。」

▲▼陳沂加入SWAG記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳沂加入SWAG。（資料照／記者湯興漢攝）

陳沂18日在臉書發文表示，因為加入SWAG，近期收到一些飯局和旅遊邀約，其中一個人開價人民幣10多萬元，邀請去對岸陪玩，她說太少，直接加碼至2天1夜人民幣2500萬元，「不然傳出去我價格那麼低有夠丟臉」，對方居然連報價都沒有，一口就答應了。

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陳沂自曝收到陪玩邀約。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂公布陪玩詐騙對話。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

「10幾萬到2500萬（人民幣），想都不用想，現在做詐騙有夠粗糙的。」陳沂認為，詐騙集團喊價都是隨便喊的，「所以那些自稱收到對岸邀約的，你們有動過腦嗎？你誰啦，值得人家花千萬請你？」

因為加入SWAG，收到一些飯局和旅遊邀約。 有個說是去對岸陪玩的，開價十幾萬人民幣。 我說太少了，這樣傳出去是看不起我的身價，至少兩千五百萬人民幣再來談啦！ 對方竟然馬上說好???? 十幾萬到兩千五百萬，想都不用想欸。 現在做詐騙有夠粗糙的。 所以那些自稱收到對岸邀約的，你們有動過腦嗎？ 你誰啦，值得人家花千萬請你？ 詐騙喊價都嘛隨便喊的。

陳沂發佈於 2024年6月18日 星期二

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