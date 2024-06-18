男團EROS超狂巨肌全外洩！　「男女通殺」日本海關也搭訕

▲ 猛男團「EROS」由健身教練Rock、Johnson和Howard組成。（圖／巨壬藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

由健身教練Rock、Johnson和Howard組成的猛男團「EROS」，今（18日）舉行出道記者會，為首支單曲《天外奇肌》造勢，他們「操而優則歌」被音樂人陳子杰發掘，打造成「行走的費洛蒙」，EROS首度現場唱跳新歌《天外奇肌》，展現有別於其他少年男團的力與美，在團長Howard一聲令下，三人激舞大方與媒體「坦誠相見」，三對平均42吋大胸脯車頭燈、8塊黃金腹肌和清晰鯊魚線，瞬間辣爆全場。

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▲男團EROS身材粗壯。（圖／巨壬藝術提供）



目前團體中只有團長Howard死會，有一名穩交多年的圈外女友，Rock及Johnson目前單身，聊起欣賞的理想型條件，Johnson透露喜歡可愛型，像是邵雨薇；Rock則透露欣賞許瑋甯、瑞瑪席丹這個類型，但他也強調相處還是很重要，尤其三觀要合得來，才會有共通話題。至於有沒有因為健身名師的身分，被男女學員欽慕，三人卻展現異常的害羞，但也表示多多少少有遇過，但在教課時間絕對要保持專業，「沒有遐想，才是敬業的表現！」帥氣的Rock和可愛的Johnson則不否認時常在健身房被搭訕，男女粉絲皆有。

團內的可愛擔當Johnson則有著韓系娃娃臉和青春的肉體，苦笑說：「我應該都被摸遍了啦！」但急著補充：「教課比較不會遇到啦，因為我上課是很嚴肅的，學生都知道我的個性。」但他也透露自己桃花頗旺，前陣子到日本旅遊，還曾被當地女海關搭訕，「她還做了一個QRCode給我掃，說要跟我交朋友。」讓他覺得受寵若驚，但目前三人都想把握出道，好好衝刺事業，同是北漂族的他們，都期望能在藝壇闖出一片天，有一天可以在台北賺錢買房。