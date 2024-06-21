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小彤罹癌「躲角落看女兒領獎」！　感動女兒錄取美國名校：幸運又幸福

記者黃皓瑋／綜合報導

知名作家小彤老師3月確診胰臟癌，隨即開刀切除腫瘤，目前仍持續接受化療。她近期出席女兒的高中畢業典禮，坦言被醫師叮囑要「遠離人群」，只能躲在禮堂角落看女兒領獎，不過她也分享好消息，透露女兒考取了美國名校「伯克利音樂學院」（Berklee College of Music），亮眼履歷也隨之曝光。

▲▼小彤。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

▲小彤將進行第3次化療。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

小彤老師18日在臉書發文，表示醫師核可她接受第3次化療，她透露這次化療原定在上週進行，但因為當時的白血球數低於標準值3500而延後，不料這段期間，她因為施打了白血球生長素，又大量補充蛋白質，到了今天抽血檢查時，白血球數反而稍微超過10000的正常值上限，讓她笑稱：「我的白血球啊～難道不能「中庸」一點嗎？」

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近期恰逢小彤的女兒高中畢業，小彤也在醫師「全程口罩戴好戴滿，盡量遠離人群」的要求下，參與女兒的畢業典禮。她透露女兒自創的歌曲，獲選為學校的畢業歌，並在典禮上被頒發了「總製作人獎」。小彤也曬出女兒上台領獎的畫面，在她背後則有大投影幕列出了她的履歷，只見她除了錄取伯克利音樂學院外，也通過了英國皇家音樂檢定的最高等級，還被經紀公司簽下，成為音樂製作人，亮眼表現讓網友讚嘆不已。

▲▼小彤。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

▲小彤出席女兒的畢業典禮。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

小彤坦言雖然化療的副作用相當不適，但如今女兒考上了理想中的學校，自己在治療的期間，也不斷收到朋友們的補品和關心，讓她直呼「真心覺得自己既幸運又幸福」，也感謝大家的祝福與關心。

▼小彤臉書貼文。（翻攝自Facebook／兩性作家小彤。如遭刪除請見諒）

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