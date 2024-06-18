13年合約「結束時已30歲」！　金俊秀決心離開東方神起原因曝光

記者張筱涵／綜合報導

金俊秀2003年以東方神起一員出道，並在2009年選擇離開，和金在中、朴有天另組JYJ外，也開始深入耕耘在音樂劇的經歷與表現，如今除了作為歌手、音樂劇演員活動外，更是PALMTREE ISLAND的創立人。他時隔15年上節目再談當時決定離開的心境，一切都是為了幸福。

▲金俊秀25歲時選擇離開東方神起。（圖／翻攝自YouTube／요정재형）



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金俊秀近日上《妖精在炯》談話節目，17歲出道簽下13年合約，等於結束時就已經30歲了，2字頭的青春年華將全投入於東方神起之中，25歲的時候開始思考所付出和放棄的事物，每天只睡2、3個小時，不知道今天又飛往哪個國家，最終抱持著即使不能再唱歌，也要離開尋找真正屬於自己的幸福。

開始與SM娛樂打合約紛爭，金俊秀休息了1年的時間，再與歌迷們相見並不是透過新專輯，而是音樂劇《莫札特》的舞台，在落幕環節時，他唱著歌向著觀眾致謝，忍不住落下了感動的淚水：「因為真的好感激。」事實上，雖然選擇離開，但對過去的一切經歷仍抱持感謝之意，也感謝粉絲不變的支持，未來也會繼續努力。

▲金俊秀離開是為了幸福。（圖／翻攝自YouTube／요정재형）