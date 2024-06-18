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金浩中酒駕肇逃「怪警察不給聯絡方式」！警方不忍了打臉：他沒有努力

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓歌手金浩中（김호중）上月酒駕撞上計程車後逃逸，還一度否認犯行，引起輿論撻伐。雖然他日前與受害者達成了和解協議，但由於事發已超過1個月，遭質疑和解「慢半拍」，對此金浩中表示，是因為警方「沒提供聯繫方式」，才沒能第一時間連絡對方，然而該說法卻被警方打臉，並反控他「沒有做出努力」。

▲▼金浩中。（圖／翻攝自IG／hojoongng）

▲金浩中酒駕肇事後逃逸，引發輿論撻伐。（圖／翻攝自IG／hojoongng）

金浩中日前對「太晚與受害者和解」的質疑做出回應，他解釋因為在事發當下，他離開了肇事現場，沒辦法見到受害者，雖然之後有意要道歉、賠償，但因為警方「不告訴他計程車司機的聯繫方式」，所以先前遲遲無法與對方接洽。

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不過金浩中的解釋也引發警方的不滿，據外媒《MBN》報導，首爾地方警察廳廳長昨（17日）親自回應此事，他強調警方原本就不應該透露當事人的個人資料，負責案件的警察其實相當遵守規定。他也質疑金浩中應該更積極去了解受害者的背景，到對方任職的計程車公司去洽談，而非一味地把責任推卸給警方。

▲▼ 金浩中。（圖／翻攝自TV朝鮮、思想娛樂）

▲金浩中稱因為警方不給聯絡方式，先前才一度沒有找受害者談和解。（圖／翻攝自思想娛樂官網）

回顧這起案件，金浩中上月9日酒駕撞上計程車，造成車上的司機受傷，治療超過2週。然而在事發後，卻是他的經紀人「頂罪」先向警方自首肇事，經調查才發現駕駛其實是金浩中，而對於酒駕，金浩中一開始也極力否認，幾天後才坦承說了謊，並向大眾致歉。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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