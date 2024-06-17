唐綺陽合體麋先生超炸演出！　突吐3字意外洩天機

▲ 麋先生與星座大師唐綺陽在北海岸演出 。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團麋先生MIXER憑藉《都是浪漫害的》第3度榮獲第35屆金曲獎最佳樂團提名，15日凌晨參與「2024 吾夜Woo Love 生活節」與占星大師唐綺陽組成一夜限定夢幻組合「MISSER」，不只合唱讓全場嗨炸，更在舞台上直接聊起「金曲得獎運勢」，尖叫聲劃破北海岸。

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▲▼ 麋先生與星座大師唐綺陽合體演唱 。（圖／相信音樂提供）





麋先生在「2024 吾夜Woo Love 生活節」一連帶來〈廢廢〉、〈壞蛋〉等6首經典歌曲，台下歌迷們隨著音樂搖擺，首首大合唱聲勢驚人，麋先生在台上分享近日接連的大喜事：金曲獎入圍以及首次攻蛋，讓他們心情既期待、興奮又忐忑，他們說：「這次在吾夜跨界合作的演出嘉賓，是一位從沒想過、但是很適合跟現在忐忑的我們聊聊的對象。」

此話一出讓全場觀眾一秒猜到、呼喊聲不斷，占星大師唐綺陽一出場單刀直入聊起6月金曲運勢，得知麋先生成團生日是10月，笑說：「10月是天秤座，有機會喔！」接著笑說要趁機許願麋先生5位團員帶來〈給我一個吻〉，為歌迷謀福利，讓台下歌迷非常雀躍。



麋先生與唐綺陽在麋鹿與星盤閃爍的視訊背景下，合唱起麋先生千萬點閱夯曲〈嗜愛動物〉，也讓唐綺陽大讚麋先生寫歌很好聽，聖皓也誇讚唐綺陽老師唱歌非常好聽，一夜限定夢幻組合「MISSER」讓歌迷們氣氛推向高潮，更瘋狂「安可」，唐綺陽也貼心在台上邀請大家9月21日到台北小巨蛋一起「安可」。

