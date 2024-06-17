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KID老婆一開房門「身懷六甲每步都會怕」！家中景象超真實 孕肚罕入鏡

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）4月證實老婆懷上二胎，並在隔月公開性別是女寶寶，喜獲圈內好友與粉絲的祝福。近日格外引起討論的是，妻子一打開房門目睹地板上的景象後，忍不住直呼「每一步都會怕」。

▲▼KID老婆。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲KID老婆挺著孕肚小心翼翼地走路。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

從Instagram限時動態中，可以看到KID老婆打開房門後，走沒幾步就會看到兒子「木木」大大小小的玩具，包括籃球、小球和玩具車在內，也難怪她會小心翼翼地說：「身懷六甲的母親每一步都會怕。」

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▲▼KID老婆。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲▼KID老婆。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲▼KID老婆。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲KID老婆拍下家中地板的景象。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

另一個掀起關注的是，當KID老婆近日帶著木木搭乘飛機時，她讓兒子躺在大腿上一邊聽著女寶寶的心跳聲、一邊安穩地睡覺，也因此難得曝光逐漸隆起的孕肚。

▲▼KID老婆。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

▲KID老婆孕肚曝光。（圖／翻攝自Instagram／hinokidme5）

事實上，KID曾透露將替女兒取名為「朵朵」。他解釋這個名字包含了自己和老婆名字中的「木」字，也因為太太名字中有「芸」字，母女的名字合起來將有「芸朵」的含意，也象徵著女兒將如花朵般繁盛。

▲▼KID夫妻將迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲▼KID夫妻。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

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KID, 林柏昇, 東區妹仔

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