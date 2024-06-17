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BL劇男神余晉爆戀情「叫外送曝光」！　被爆同居混血女星蒲禾菲

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲外型高大帥氣的余晉因拍BL劇走紅。（圖／翻攝自余晉IG）

圖文／CTWANT

余晉先前與吳岳擎拍BL劇《我的牙想你》走紅，圈了大票粉絲，不過時報周刊CTWANT接獲爆料指出，他現實生活中似乎已經有了正牌女友，對方是擁有4分之1德國混血的新生代女星蒲禾菲。日前本刊就直擊到女方素顏、穿著居家服，在男方家樓下拿外送，看來關係相當緊密。

5月24日晚間9點多，余晉和兩名女性看完舞台劇離開劇場，與粉絲們聊了一會兒，3人走向捷運站。其中戴漁夫帽的像是助理，幫余晉拿提袋，而另一名橘色衣服的年紀稍長，看似其長輩。道別後，余晉和疑似長輩的女子接過助理手上的提袋，搭乘捷運到中山站下車。余晉買了2瓶飲料，至於疑似長輩的女子則只買了1瓶礦泉水。走出超商後，余晉指引女子方向，看來女子對該處的環境並不熟悉，之後由余晉開門，2人走進一處靜巷內的公寓。

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娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲余晉看完舞台劇與兩名女子一同從劇場離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲余晉陪著數名在等待他的粉絲聊天。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲余晉和疑似長輩的女子到捷運站搭乘捷運。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲兩人去便利商店買了飲料。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲余晉開門返家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

沒過多久，本刊就看到蒲禾菲穿著一身長版T-shirt，獨自下樓拿外送食物，雖然沒有太多打扮，但混血外貌仍讓人一眼認出，且看份量超過一人份，應是叫來大家一起共食，直到隔天凌晨1點多，仍未見3人出門。

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲沒過多久，穿著一身長版T-shirt的蒲禾菲獨自下樓出門。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲蒲禾菲向外送員拿了不只一人份的餐點又進門。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

出道多年的余晉其實是童星出道，小時候就曾跟周杰倫合作，學生時期因要念書淡出演藝圈，長大後又重返演員跑道，近年來陸續演出《我是自願讓他殺了我》、BL劇《我的牙想你》跟影集《省省吧！我家富貴發》等，除了演藝事業外，他還和吳岳擎一起創立服飾品牌跟投資咖啡廳副業，對事業很有想法。

而蒲禾菲則是以亮眼混血外貌闖蕩演藝圈，專供芭蕾舞出身的她，亮眼外貌搭配肢體語言，是近期頗受關注的新生代演員，兩人同樣都在演藝圈打拚，若能互相打氣扶持也頗令人祝福。

娛樂報報／余晉新戀情因外送曝光！　被爆同居混血女星蒲禾菲

▲蒲禾菲五官深邃外型亮眼。（圖／翻攝自蒲禾菲IG）


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