尬爆！汪小菲、Mandy坐在旁邊「信當場唱大S《流星花園》主題曲」

記者劉宛欣／綜合報導

大陸餐飲名人汪小菲和女星大S離婚後，和台灣女友馬曉梅（Mandy）愛的高調，5月底官宣兩人正式領證結婚，開啟了第二春。15日他帶老婆出席了晚宴，同場了還有吳彥祖、吳建豪、信等大咖藝人們，怎料席間信為了吳建豪當場唱起了《流星花園》主題曲，且就坐在汪小菲夫婦對面，現場影片曝光後，引起不小的討論。

▲汪小菲與老婆出席晚宴。（圖／翻攝自微博）

汪小菲近日帶著老婆Mandy參加晚宴，同場的還有吳彥祖、吳建豪、信等大咖藝人好友們，期間信坐在汪小菲與Mandy對面，當場搭著吳建豪的肩膀，唱起了大S主演的《流星花園》主題曲〈流星雨〉，後來還將麥克風遞給吳建豪接唱，還笑稱「我總要拖一個人下水」，現場氣氛相當熱烈，Mandy也笑著捧場鼓掌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲晚宴現場照片與影片曝光。（圖／翻攝自微博）

有大陸娛樂博主曬出了現場影片，帶上了關鍵字「信在汪小菲面前唱流星雨」，網友紛紛在看完影片後回覆「Mandy情商挺高的，帶頭鼓掌」、「吳建豪是F4之一演了流星花園，這首歌是F4唱的，有什麼問題嗎？原唱在啊」、「汪小菲笑得好尷尬」、「一群人看笑話哈哈哈」、「汪小菲的老婆挺大氣的，人家還在鼓掌」、「信這次不行」、「看到只想到是為了吳建豪唱，大家想太多了」。

►點我看影片