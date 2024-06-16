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快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣前兩天甫過27歲生日，沒想到今天無預警對外宣布，日前已低調與大他9歲的歌手女友芮德登記結婚，且兩人還即將在11月喜迎新生命。

▲▼高爾宣、芮德合體拍攝1月雜誌封面。（圖／潮癮Chilling提供）

▲高爾宣、芮德。（圖／潮癮Chilling提供）

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高爾宣、芮德於今（16日）低調舉辦性別派對，揭曉女兒11月誕生，芮德笑說：「有點驚訝但又很興奮，原本在想要怎麼告訴爾宣，跟他講完後有馬上感覺到他真的很開心！」而高爾宣則表示：「很感動！生小孩這件事原本就是計畫中，因為爸媽都想抱孫，如今真的實現，真的很感動！」高爾宣也透露：「媽媽知道後開心到尖叫，哈哈！不過爸爸倒是很淡定，但看得出來很開心！」

已懷孕四個多月的芮德目前已開始減少工作專心養胎，她表示：「最近反而更認真健身運動，希望把體力維持好，有買孕婦知識補充的線上課程。」高爾宣也開始研究育兒文章，更從芮德懷孕就陪她做相關檢查。提及目前寶寶跟媽咪產檢狀況？有想好小名？芮德表示：「目前狀況都不錯，上次去做羊膜穿刺時，肚子裡的寶寶還很皮的想去摸穿刺進去的針，醫生嚇到一直叫寶寶不要頑皮！」她更透露目前寶寶小名先取了「米ㄌㄧㄥˉ（米漿的台語/迷你玲）」，預產期目前是11月，預計自然產下天蠍寶寶。

▲▼高爾宣、芮德。（圖／翻攝IG／osn.osn）

▲高爾宣、芮德的姐弟戀相當穩定。（圖／翻攝IG／osn.osn）

而前陣子兩人特別找了時間去登記公證結婚，芮德表示：「登記對我們來說一直只是個形式，只是剛好前陣子有時間就去辦理了，沒有特別在意時辰問題。」提及登記結婚過程，低調的兩人特別選了一個沒什麼人的戶政事務所去登記，高爾宣笑說：「裡面大概只有3組人在排隊，很快就辦理完了！我們還特別找了媽媽和芮德姑姑當證人！」至於婚宴和蜜月計畫？高爾宣表示目前還沒有規劃，透露今年太忙，下個月又要開始要跑巡演，「所以婚宴和蜜月可能要明年以後再說了，目前先專心工作多賺奶粉錢和準準備迎接寶寶的到來！」

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