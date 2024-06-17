ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報6/17-6/23】

星象影響：金水日移位、諸星進巨蟹、土海停滯、火天趨近

金星、水星和太陽進入巨蟹座，行星移位產生能量場變動，當心天氣多變，凡事不宜免強，避免衝動而下錯判斷決定。諸星進巨蟹，受巨蟹能量影響，容易感受與「家」有關的價值，或是因家人、與家有關的議題，情緒起伏動蕩。土星、海王星都在停滯期，造成情緒的騷亂和內心的不平靜，要正視內心的焦躁，原本隱藏的問題也會浮現，需好好面對解決。若有受到情緒及壓力之苦，可多探索身心靈領域以增加能量。火天趨近合金牛，星盤有5-11度者需多注意突發性受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別運勢：

獅子：高標準而鑽牛角尖跟自己過不去，小心說話以免傷感情

處女：抱越高的期望越容易失落，感情上亦是容易幻想破滅

天蠍：勞心勞力樂於助人但吃力不討好，感情上勿挑釁踩雷

射手：事業面臨轉型重整再出發，感情對自己的判斷要有信心

牡羊：相信直覺做好戰鬥的準備，感情喜歡互相鬥嘴的冤家

金牛：工作步調慢下來會更順暢，感情平順但當心誤踩雷點

水瓶：合作機會多要小心篩選，桃花旺盛頻頻被示好

雙魚：助人也助己能因此有所收穫，感情上易吸引到年下桃花

雙子：喜歡的領域能得心應手，感情有機會遇到心動對象

巨蟹：工作挑戰多但都能迎刃而解，感情以柔克剛勿硬碰硬

天秤：貴人及邀約多都需好好把握，感情上以理智面對為主

魔羯：工作親力親為並發揮強項，幽默及好口才使感情升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

宋智孝脫口「他笑容變多、不生氣」：金鐘國有女友，世燦分手了！

宋智孝脫口「他笑容變多、不生氣」：金鐘國有女友，世燦分手了！

三上悠亞出道拍AV洩驚人片酬！　「可買下中古屋」網貼房仲網比對

三上悠亞出道拍AV洩驚人片酬！　「可買下中古屋」網貼房仲網比對

丹妮婊姐公開結婚家宴紀錄！　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光

丹妮婊姐公開結婚家宴紀錄！　「39歲嫁黑人」親友真實想法曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來　她被提分手失控輕生

春風放話幫高爾宣養女兒！　「只要滿足1條件」：養到國小畢業

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德...11月迎女兒誕生

陳慕義「被封殺沒戲演」近況曝光！　自信喊：不為一碗飯屈辱自己

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

女歌手媽媽「竟是金曲歌后」！　從小遭逼學琴卻還愛音樂

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區！　「舉動引警關注」狄鶯8字無奈回應

唐綺陽運勢／水瓶桃花超旺！雙子「有機會遇到心動對象」 天秤貴人多

宋智孝脫口「他笑容變多、不生氣」：金鐘國有女友，世燦分手了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐綺陽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 簽完BP團約半年！Rosé個人合約動向曝　有望同門朴寶劍、BB太陽
  2. 崔敏煥無預警離婚！　7歲兒「全都知情」提問：麻麻可以來家裡玩嗎
  3. 5歲蔡桃貴畢業「填未來志向」答案超真實！蔡阿嘎一看：蛤？要確定捏
  4. 家族病史咽喉癌！　鄭弘儀「葡萄卡喉嚨」5檢查才診斷出真正病因
  5. 愛莉莎莎新片出包！「誤植泰國國旗」遭糾正　回私訊意外曝IG經營內幕
  6. 6年前遊陸被挖爆氣！網揪2關鍵「槓上波特王」：自亂陣腳了
  7. 張睿家、魏蔓「開球背號」見神奇諧音：有太多巧合
  8. 張學友抱病唱3天！　曾寶儀心疼淚流滿面「他對自己要求太高」
  9. 遭捲波特王風波！魚乾委屈狂翻信箱「1封邀約去中國的信都沒」
  10. 王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」！6字回答超真實…放閃陳詩媛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366