小孟老師／6月19日星座運勢　「隱性有錢人」金牛保持低調

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：適應新式科技

感情：努力尋找伴侶

財運：辛勞有助正財

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：雙魚

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雙子座

工作：持續創造佳績

感情：歡天喜地歡聚

財運：暫時觀望指數

幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天秤座

工作：跟上行業動態

感情：做好愛情規劃

財運：財源滾滾而來

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：擴展組織人脈

感情：專心陪伴對方

財運：積極抓住商機

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：射手

金牛座



工作：打造精品事業

感情：風和日麗美好

財運：保持低調富有

幸運色：灰色

貴人：雙魚

小人：天秤

處女座

工作：適時表達意見

感情：內心深處思念

財運：保持客觀態度

幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：熱愛理想工作

感情：情感溝通細膩

財運：財運再創高峰

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：水瓶

天蠍座

工作：提高經濟效益

感情：建立幸福國度

財運：發現投資方向

幸運色：紅色

貴人：金牛

小人：巨蟹

雙魚座

工作：提升效能生產

感情：享受伴侶照顧

財運：網路行銷傭金

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：業務拓展擴大

感情：接受新的安排

財運：好的財運開始

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：天蠍

獅子座

工作：建立好的價值

感情：愛的和諧相處

財運：捐善款做公益

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：魔羯

射手座

工作：善用社交媒體

感情：分享愛給情人

財運：踏實努力工作

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。