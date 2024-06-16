嚴立婷當眾哭了！哽咽「我真後悔」畫面全被拍：總有過不去的關卡

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷作風海派，常被粉絲戲稱為「嚴哥」，沒想到15日在社群網站上傳一段影片後，讓外界難得窺見她膽小的一面，最後，她只能無奈地說：「笑吧……盡量笑吧…我一世英明…哭屁啊到底！」

▲嚴立婷當眾哭了。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



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畫面中，可以看到嚴立婷戴著墨鏡，拉起連帽上衣，打扮得十分帥氣。但在酷酷的外表下，她坦言自己其實有懼高症，不敢搭乘某些遊樂設施。

▲嚴立婷其實有懼高症。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



然而，嚴立婷當下在維也納的普拉特公園遊玩時，因為尚可接受該設施的弧度，便決定搭乘。未料一升上斜坡，她就忍不住發出尖叫，一下降又尖叫了，「好可怕！我為什麼要上來？！」

▲嚴立婷尖叫直呼好可怕。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



第二輪攀升前，嚴立婷忍不住哽咽碎念「我後悔了，我真的後悔了」，還想起之前陪兒子玩完後，她一直大罵髒話。距離最高區域越近，她的表情逐漸母湯，連聊天都無法繼續下去，「我要哭了啦！」

▲▼嚴立婷越搭越後悔，表情逐漸母湯。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）



最後一從高處俯衝下來，嚴立婷的墨鏡直接滑下來，讓她不禁又哭又笑，「太恐怖了啦！」事後看影片，雖然不知道為何會哭，但她無奈地說，「人總是會有過不去的關卡」，顯見她有多麼怕高。

▲嚴立婷嚇哭。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）