宋智孝脫口「他笑容變多、不生氣」：金鐘國有女友，世燦分手了！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國（金鍾國）是綜藝《Running Man》固定班底，現年48歲的他熱愛運動，幾乎天天泡在健身房裡，感情卻遲遲沒有好消息傳來，連成員都替他著急。近來，宋智孝卻在池錫辰的頻道裡爆料「鐘國哥好像有女朋友欸」，原因是近期男方情緒上出現大轉換，周遭友人都有強烈感覺，但爆笑的是，宋智孝接著爆料「但世燦好像分手了」，傻萌真話逗得全場笑出來。

▲▼宋智孝爆料金鐘國最近笑容很多，應該是交女友了。（圖／翻攝自池錫辰YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

宋智孝近日出演池錫辰頻道的料理節目，兩人從《Running Man》成員近況談起，池錫辰列舉成員們都到年紀該結婚了，她表示「鐘國哥比較急吧」，但她接著爆料「他好像有女朋友欸，不是嗎？他應該有女友吧！我不確定，但是我認為『應該是有』。」池錫辰聽得表情震驚，她則解釋「因為鐘國哥最近不太生氣、笑容也變多了」，池錫辰點頭認證「對，確實是笑容變多了」。

▲▼但梁世燦應該是分手了，在KTV唱著傷心的歌。（圖／翻攝自池錫辰YouTube）



宋智孝認為金鐘國最近變得比較溫柔，兩人接著話題聊到梁世燦，她又脫口直言「但世燦好像分手了」，池錫辰當場笑出來緩頰「這可以播嗎？這完完全全是宋智孝她本人的想法喔。」某次世燦突然在KTV點唱哀傷的歌，歌詞為「我正在後悔，我們結束的那天」，她認為世燦失戀了，並當場詢問男方「你分手了對吧？」世燦雖否認了兩次，但又突然唱起悲傷的歌。

▲池錫辰爆笑總結「金鐘國有女友，梁世燦分手了」。（圖／翻攝自池錫辰YouTube）



至於本人的感情狀態？宋智孝大方表示「我還在尋找（男友）」，談起自己的戀愛風格，「如果我陷入愛情，會全心全意投入，因此很明顯」，基本上不太聯絡友人，會把所有的心意放在男友身上，證實現在單身中。