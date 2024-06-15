ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一粒古裝照仙氣逼人！「死亡角度」也沒崩　網噴鼻血：這男生最愛

記者劉宛欣／綜合報導

中職台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」（趙宜莉）本季成為球迷新寵，因亮麗外型和葉保弟應援曲爆紅，討論度居高不下，她私下也經常透過社群平台分享工作日常，積極與粉絲互動，日前她透過Threads曬出拍古裝廣告時的自拍照，死亡角度依舊迷暈大票粉絲，不少人敲碗要她去演古裝劇。

▲一粒死亡角度依舊可愛。（圖／翻攝自一粒Threads）

▲一粒經常透過社群平台曬出日常與粉絲互動。（圖／翻攝自一粒Threads）

一粒日前在Threads上傳了3張拍廣告時的自拍照，照片中可看到她的鏡頭由胸下往上拍，死亡角度仍相當可愛，造型方面可看到她身穿古典的粉色透膚上衣，露出性感鎖骨以及些許事業線，搭配精美的刺繡細節，質感和柔和的色調與她的優雅氣質完美融合，頭飾則是傳統的中式風格，精緻小巧的飾品增添了幾分華麗感，讓她看起來宛如古裝劇中的女主角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一粒死亡角度依舊可愛。（圖／翻攝自一粒Threads）

▲一粒死亡角度依舊可愛。（圖／翻攝自一粒Threads）

▲一粒死亡角度依舊可愛。（圖／翻攝自一粒Threads）

一粒附上照片之餘也寫下「奇怪角度與正常角度的古代粒」，底下湧入粉絲稱讚她「一粒穿古裝更仙了」、「零死角」、「一粒不管哪個角度看都很可愛」、「拍古裝戲了」、「好看好可愛，有點像IU，這角度好厲害，完全不崩，這古裝是要角逐新一代趙靈兒了嗎？」、「為什麼你沒有雙下巴，羨慕死」、「很少見到從下面拍還能這麼美的」、「這角度男生愛，熱血江湖小辣椒」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

推薦閱讀

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

一粒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 白靈火辣宣傳！辣穿「小布遮兩點」綁脖比基尼　渾圓雙球超美
  2. 一粒古裝照仙氣逼人！「死亡角度」也沒崩　網噴鼻血：這男生最愛
  3. 柯震東「封存鎖喉照」以後不拍了！　認被公司念：動作不要太親密
  4. 結束18年婚姻「玩交友APP約會6男」　歐倩怡斷開郭晉安近況曝光
  5. 李玟紀念雕像揭幕　二姊忍悲發聲：音樂不該有歧視和偏見
  6. 白冰冰遇愛情騙子　坦承花錢不手軟把主持費都賠了
  7. 徐小可泰國買房台灣賣房　準備在台中購入百坪豪宅
  8. 劉香慈懷胎8個月「膝蓋跪出厚繭」！　每天念經：求好孩子好時辰好生
  9. 伍佰睽違多年驚喜現身大銀幕！　野生歌王騎車當派報員帥翻
  10. 解婕翎計劃上海拍片收「死亡威脅」！　怒曬截圖：一堆激烈發言

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366