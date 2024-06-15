一粒古裝照仙氣逼人！「死亡角度」也沒崩　網噴鼻血：這男生最愛

記者劉宛欣／綜合報導

中職台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」（趙宜莉）本季成為球迷新寵，因亮麗外型和葉保弟應援曲爆紅，討論度居高不下，她私下也經常透過社群平台分享工作日常，積極與粉絲互動，日前她透過Threads曬出拍古裝廣告時的自拍照，死亡角度依舊迷暈大票粉絲，不少人敲碗要她去演古裝劇。

▲一粒經常透過社群平台曬出日常與粉絲互動。（圖／翻攝自一粒Threads）

一粒日前在Threads上傳了3張拍廣告時的自拍照，照片中可看到她的鏡頭由胸下往上拍，死亡角度仍相當可愛，造型方面可看到她身穿古典的粉色透膚上衣，露出性感鎖骨以及些許事業線，搭配精美的刺繡細節，質感和柔和的色調與她的優雅氣質完美融合，頭飾則是傳統的中式風格，精緻小巧的飾品增添了幾分華麗感，讓她看起來宛如古裝劇中的女主角。

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▲一粒死亡角度依舊可愛。（圖／翻攝自一粒Threads）

一粒附上照片之餘也寫下「奇怪角度與正常角度的古代粒」，底下湧入粉絲稱讚她「一粒穿古裝更仙了」、「零死角」、「一粒不管哪個角度看都很可愛」、「拍古裝戲了」、「好看好可愛，有點像IU，這角度好厲害，完全不崩，這古裝是要角逐新一代趙靈兒了嗎？」、「為什麼你沒有雙下巴，羨慕死」、「很少見到從下面拍還能這麼美的」、「這角度男生愛，熱血江湖小辣椒」。