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防彈當兵期完整體照片！7人頂短寸頭合照　「RM團魂喊話」粉絲淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）7位成員於2022年接續入伍，近來大哥Jin順利退伍，他先舉辦了擁抱會後，隊長RM於15日也無預警在官方IG上傳一張7人合體照，幾位隊員頂著超短平頭合照，祝賀大哥Jin退伍，RM則寫下「不能忘記我們喔」，馬上逼哭大批歌迷。

▲▼防彈7人頂寸頭合照公開。（圖／翻攝自RM IG）

▲防彈7人頂寸頭合照公開。（圖／翻攝自RM IG）

防彈少年團自一個個進入軍隊報到後，團體活動進入迎來休止期，期間成員護送對方入伍時，雖會留下合影，但還是很難得再次見到7人完整體的合照，沒想到，RM於15日驚喜貼出一張合照，他感性寫下「不能忘記我們喔」，7位成員全都頂著黑髮寸頭。

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▲▼防彈7人合照。（圖／翻攝自RM IG）

▲▼Jin退伍時，防彈到場接送他。（圖／翻攝自RM IG）

▲▼Jin退伍時，防彈到場接送他。（圖／翻攝自RM IG）

其中Jin與Jimin雖然戴著帽子，但也不難看出來照片是近期所拍，防彈齊聚一堂慶祝Jin退伍，團魂依舊滿滿，令粉絲看得十分欣慰，更有人感動流淚「好想你們」。

事實上，為了迎接Jin卸下軍人身份，其餘成員都向軍隊告假到場接送，人在軍樂隊服役的RM（金南俊），甚至把薩克斯風帶來，當場吹奏起來，現場氣氛溫馨又歡樂。而後來官方推特也PO出7人合體照，久違1年半的完全體令粉絲激動落淚，只是該張照片部分成員戴著口罩，並非成員掌鏡的合照。

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防彈, 防彈少年團, BTS

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