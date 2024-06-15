訪問／前AV影后相澤南引退1年「體重仍38kg」　大方認：追求者很多

記者吳睿慈／台北報導

前AV女優相澤南於2023年6月震撼在台灣宣佈引退，至今過了1年時間，她6月14日在台度過28歲生日，並與多名粉絲共度晚餐，會後接受媒體採訪，分享生日願望為「希望喜歡我的粉絲身體健康，還有我自己身體健康」，引退AV界滿1年，她表示「我並不後悔，當初會覺得不安，害怕粉絲會遺忘我，但現在粉絲還是支持著我，我很開心」，更坦言從以前到現在追求者一直都很多。

▲▼相澤南來台與粉絲一起慶生。（圖／記者黃克翔攝）



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相澤南2023年6月3日來到台灣時，人在桃園機場受訪震撼宣布「不拍A片了」，此趟訪台是為了寫真書生日會而來，她賣關子表示接下來會有新目標與計劃，「只是還要再等等，8、9月之後會有一個重大發表，而現在我在海外也有、日本也有工作，推特、IG都會公開我的工作行程」。

引退1年來，相澤南的身材還是維持得很火辣，她自認是天生基因好、本來就瘦，「我在現役時也吃很多，現在退役一樣沒忌口」，體重維持於38、39公斤左右，坦言食量非常大，以麥當勞來舉例，「我可以吃2個漢堡、1個大薯、1盒雞塊，然後蘋果派跟冰淇淋必點，我喜歡蘋果派沾冰淇淋吃」，聽得在場媒體嘖嘖稱奇。

▲相澤南退役後體重還是維持在38、39公斤。（圖／記者黃克翔攝）



退出AV界，是否有追求者出現呢？相澤南笑著回答：「從我在現役的時候就有很多追求者了，也有很多粉絲喜歡我，謝謝大家喜歡我。」談及台灣男生的特質，她稱讚：「台灣男粉絲都很溫柔又紳士體貼，我還沒說什麼，他們就會主動噓寒問暖，這點我覺得非常的好。」至於男生的雷點，她說：「男生多少會喜歡觸碰女生，但我本身不喜歡男生刻意摸女生。」

▲▼相澤南退役不後悔，感謝粉絲的支持。（圖／記者黃克翔攝）



接下來的計畫，她除了與三上悠亞合拍討論度超高的三級電影《一路向西2 東京AV攻略》，也表示會常常來台灣跟粉絲見面，「我引退已經1年了，但還是很謝謝大家這樣支持著我，深感幸福開心，接下來不再是AV女優，而是以我的名字相澤南，希望還有很多可以見面的機會，並可以愛護我、喜歡我。」